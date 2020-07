Οι σχέσεις ΕΕ – Τουρκίας σε Ειδική Σύνοδο τον Σεπτέμβριο

Τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, ειδικά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η οποία θα διεξαχθεί τον Σεπτέμβριο, αποφάσισαν ομόφωνα την Παρασκευή οι ευρωπαίοι ηγέτες μετά από εισήγηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και σε συνέχεια των παρεμβάσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη.

Όπως ανακοίνωσε η Λευκωσία, κατά τη Σύνοδο του Σεπτεμβρίου θα συζητηθεί η στρατηγική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, υπό το φως των διαδραματιζομένων γεγονότων στην Ανατολική Μεσόγειο και των τουρκικών ενεργειών.

Κατά την πρώτη μέρα της Συνόδου Κορυφής που βρίσκεται σε εξέλιξη στις Βρυξέλλες, ο κ. Μητσοτάκης ζήτησε ξεκάθαρες επιλογές για αυστηρές κυρώσεις έναντι της Τουρκίας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν γίνεται η Τουρκία να παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα δύο κρατών μελών και να μην υπάρχει ισχυρή αντίδραση.

Επιπλέον, έθιξε το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, υπογραμμίζοντας ότι είναι ενδεικτικό για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις διεθνείς συμφωνίες, τον αλληλοσεβασμό και τον διαθρησκειακό διάλογο. Τέλος, ζήτησε να συζητηθεί αναλυτικά η σχέση ΕΕ-Τουρκίας στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Νωρίτερα, το ζήτημα των σχέσεων με την Τουρκία είχαν θέσει ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Νίκος Αναστασιάδης, σύμφωνα με tweet του εκπροσώπου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο Μπάρεντ Λέιτς έγραψε: «Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπήρξε σύντομο μήνυμα για τις σχέσεις με την Τουρκία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νίκο Αναστασιάδη».

During #EUCO there was a brief message on the relationship with Turkey by @kmitsotakis and @AnastasiadesCY

Now @eucopresident started discussion on #MFF and the Recovery Fund pic.twitter.com/tK45dm2Ey0

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020