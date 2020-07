Πυρετός επαφών ενόψει της Συνόδου Κορυφής

Σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκονται οι διπλωματικές κινήσεις της κυβέρνησης, προκειμένου να τεθεί η Άγκυρα προ των ευθυνών της, και να υποστεί κυρώσεις για την προκλητική τακτική της.

Μια καλή ευκαιρία για τη χώρα μας να ασκήσει πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η επικείμενη Σύνοδος Κορυφής, αύριο Παρασκευή και το Σάββατο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την παρέμβαση για την Αγία Σοφία, που πραγματοποίησε σε πολύ υψηλούς τόνους, έχει ξεκινήσει γύρο επαφών, με αποκορύφωμα τη Σύνοδο Κορυφής, η οποία θα γίνει με φυσική παρουσία των ηγετών. Κάτι που σημαίνει ότι ο έλληνας πρωθυπουργός είναι πιθανόν να πραγματοποιήσει τετ α τετ με ευρωπαίους ομολόγους του.

«Το ζήτημα της Τουρκίας θα τεθεί αν υπάρξει περιθώριο»

Σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη το ζήτημα της Τουρκίας θα τεθεί στη Σύνοδο Κορυφής εάν υπάρξει το περιθώριο, μετέδωσε το MEGA.

Οι εξαιρετικά περίπλοκες διαπραγματεύσεις για το Ταμείο Ανάκαμψης, που αποτελούν το κύριο αντικείμενο της Συνόδου, δυσκολεύουν τυχόν θέση της Αθήνας να συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας.

Άλλωστε, η συζήτηση της τουρκικής προκλητικότητας στη Σύνοδο Κορυφής θα ήταν ενδεχομένως και ριψοκίνδυνη διπλωματικά, καθώς μια σκληρή δήλωση κατά της Τουρκίας θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο παζαριού για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Πάντως θα γίνουν διμερείς επαφές του πρωθυπουργού με Ευρωπαίους εταίρους.

Οι συμμαχίες της Ελλάδας

Ενόψει της συνόδου κορυφής της ΕΕ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την γερμανίδα καγκελάριο, Άγγελα Μέρκελ, θέτοντας στο επίκεντρο την τουρκική παραβατικότητα.

Στην Αθήνα επικρατεί ικανοποίηση για το γεγονός ότι, όπως φάνηκε στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, διαμορφώθηκε ένα μπλοκ χωρών που ζήτησαν ανοικτά τον προσδιορισμό και την επιβολή ενός καταλόγου κυρώσεων στην Άγκυρα με σκοπό να σταλεί το ξεκάθαρο μήνυμα ότι οι ενέργειες του Ταγίπ Ερντογάν σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών της ΕΕ δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές.

Μεταξύ αυτών είναι η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Εσθονία, η Σλοβακία, η Σουηδία, ενώ η Αυστρία ζήτησε ακόμη και τη διακοπή των ενταξιακών διαπραγματεύσεων.

Ελλάδα και Κύπρος εξάλλου, συντονίζουν τις κινήσεις τους, απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις, όπως έδειξε η επίσκεψη Αναστασιάδη στη χώρα μας.

Διπλωματική νότα πέντε χωρών κατά τουρκολιβυκού μνημονίου

Στο μεταξύ, με κοινή διπλωματική νότα που επέδωσαν στο ΓΓ του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες στις 9 Ιουλίου, οι μόνιμες αντιπροσωπείες του Μπαχρέιν, της Κύπρου, της Αιγύπτου, της Ελλάδας και της Σαουδικής Αραβίας, παραθέτουν λεπτομερώς τους λόγους για τους οποίους δεν θα πρέπει να εγγραφεί στον κατάλογο με τις διεθνείς συνθήκες, το πειρατικό τουρκολιβυκό μνημόνιο, για την οριοθέτηση θαλασσίων περιοχών δικαιοδοσίας στη Μεσόγειο.

Επικαλούμενοι το ψήφισμα 73/210 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι 5 πρέσβεις σημειώνουν ότι η εγγραφή δεν πρέπει να λάβει χώρα, μέχρις ότου η συνθήκη ή η διεθνής συμφωνία έλθει σε ισχύ μεταξύ 2 ή περισσοτέρων μερών, που σημαίνει ότι η επιβεβαίωση ότι είναι σε ισχύ αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Ούτε βήμα πίσω η Τουρκία

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα, ενθαρρυμένη και από το γεγονός ότι προς το παρόν παραμένει στο απυρόβλητο, συνεχίζει την τακτική των προκλήσεων, σε όλα τα μέτωπα, με τον Ερντογάν να στήνει σόου μπροστά στην Αγία Σοφία, να ξηλώνει τις ταμπέλες που έγραφαν μουσείο και μέσω νέας Navtex, να επαναφέρει τις παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στην ανατολική Μεσόγειο, ανακοινώνοντας πως προχωρά σε γεώτρηση με το Γιαβούζ στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Οι επιτελείς του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας θεωρούν πολύ πιθανό το ενδεχόμενο οι Τούρκοι να κλιμακώσουν τις προκλήσεις τους προσεχώς, επιχειρώντας μια «ηχηρή» παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο να τεστάρουν τα αντανακλαστικά της Αθήνας και των Βρυξελλών.

Προκλητικό σόου Ερντογάν μπροστά από την Αγία Σοφία

Τουλάχιστον κακόγουστο χαρακτηρίζεται το σόου, που έστησε ο Ερντογάν μπροστά στην Αγία Σοφία, με σκοπό να τιμήσει την επέτειο του αποτυχημένου πραξικοπήματος εναντίον του, που είχε γίνει στις 15 Ιουλίου 2016.

Το προκλητικό σε αυτή του την κίνηση, ωστόσο, ήταν ότι επέλεξε να το κάνει μπροστά στην Αγία Σοφία, λίγα μόλις εικοσιτετράωρα από την απόφασή του να τη μετατρέψει σε τζαμί.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεκάδες άνθρωποι ντυμένοι με κόκκινες μπλούζες και μαύρα παντελόνια εκτέλεσαν μια ολόκληρη χορογραφία μπροστά από την Αγία Σοφία.

Οι χορευτές έκαναν σχηματισμούς δημιουργώντας συνθήματα όπως «Νίκη της Δημοκρατίας» αλλά και το σύμβολο της τουρκικής σημαίας που είναι η λευκή ημισέληνος με το αστέρι.

Την ώρα της χορογραφίας ακουγόταν μουσική σαν αυτές που ακούγονται όταν στήνονται τα σόου για την επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Ενδεικτικά το πόσο προκλητικά σκηνοθετημένο ήταν όλο αυτό, είναι η στιγμή (στο 4ο λεπτό του βίντεο) όπου οι χορευτές έχουν σχηματίσει τη σημαία της Τουρκίας και αυτή εναλλάσσεται με την εικόνα της Αγίας Σοφίας.

LIVE: Choreographic performance in front of Istanbul’s Hagia Sophia to commemorate Turkey’s #July15 defeated coup https://t.co/QujSQvmtNP — PresserWatch (@PresserWatch) July 15, 2020

Οι Τούρκοι κατέβασαν την ταμπέλα του μουσείου

Την ίδια στιγμή, οι Τούρκοι ξήλωσαν την ταμπέλα που έγραφε «Μουσείο Αγίας Σοφίας».

Τη διαδικασία επέβλεψε ο διευθυντής της ασφάλειας Κωνσταντινούπολης, Ζαφέρ Ακτάς, ο οποίος δήλωσε ότι «ήρθαμε εδώ σήμερα για να επιθεωρήσουμε τα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μας στις 24 Ιουλίου θα μπορέσουν να προσευχηθούν άνετα και ειρηνικά».

Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν και οι εργασίες στην Αγία Σοφία, με τεχνικά συνεργεία να αρχίζουν από το θόλο στο εξωτερικό του μνημείου.

Ερντογάν: Κουρτίνες και «σκοτάδι» θα καλύψουν τις εικόνες

Το ζήτημα της κάλυψης των ψηφιδωτών και αγιογραφιών μέσα στην Αγία Σοφία κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής προσευχής απασχολεί έντονα την κυβέρνηση και τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, που προσπαθούν να βρουν τον κατάλληλο τρόπο για να μην επηρεαστούν τα έργα τέχνης.

Το θέμα απασχόλησε μάλιστα και τη συνεδρίαση της κεντρικής επιτροπής του κόμματος τη Δευτέρα, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα «Χουριέτ», με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να ασχολείται προσωπικά με το θέμα.Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο Τούρκος πρόεδρος φέρεται να είπε ότι «οι εικόνες θα καλύπτονται μόνο κατά τη διάρκεια της λατρείας. Και υπάρχουν δύο μέθοδοι για αυτό. Η μία είναι να καλυφθούν με μια κουρτίνα, αλλά ερευνούμε αν έχουν αναπτυχθεί νέες τεχνικές. Και η δεύτερη είναι, όπως σε ορισμένα μουσεία στην Ευρώπη υπάρχουν συστήματα συσκότισης που χρησιμοποιούνται για μια ορισμένη περίοδο χωρίς να καταστρέψουν το έργο τέχνης, να φέρουμε και να χρησιμοποιήσουμε κι εμείς τον ίδιο τρόπο».

Ανακοίνωσε με Navtex γεωτρήσεις νοτιοδυτικά της Κύπρου

Ακόμα, υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με νέα Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, οι διαδικασίες γεώτρησης αναμένεται να ξεκινήσουν στις 18 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως τις 18 Αυγούστου, στα νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Αναλυτικά η Navtex

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.

Αναστασιάδης : Η Navtex δείχνει τι εννοεί η Τουρκία όταν μιλάει για διάλογο και διεθνές δίκαιο

Στο επικείμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα διαβιβαστούν οι ενέργειες και οι δράσεις της Τουρκίας, η οποία παραγνωρίζει και διεθνές δίκαιο και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες, είπε σήμερα ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επετειακή συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ερωτηθείς για «νέα παράνομη navtex που εξέδωσε η Τουρκία στην κυπριακή ΑΟΖ», είπε ότι «είναι ένα ισχυρό μήνυμα προς την Ευρώπη, τι εννοούν (σ.σ. η Τουρκία) όταν λένε ότι επιδιώκουν τάχα διάλογο και ότι τάχα προσπαθούν με κάθε τρόπο να είναι σύννομοι με το διεθνές δίκαιο.

Δεν έχω παρά να καταδικάσω βεβαίως ανάλογη ενέργεια, αλλά είναι κάτι που θα διαβιβαστεί κατά το διήμερο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με τις ενέργειες και τις δράσεις μιας χώρας που παραγνωρίζει και διεθνές δίκαιο και ευρωπαϊκές αρχές και αξίες».

Ερωτηθείς για τη συνάντηση που είχε σήμερα με την ειδική αντιπρόσωπο του γγ των ΗΕ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι «αυτό που κατά τη συνάντηση διημείφθη ήταν κάποιες παρατηρήσεις που έχουμε όσον αφορά την έκθεση του γγ, αλλά ταυτόχρονα και κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά την αναγκαία αντικειμενικότητα που επιβάλλεται να διακρίνει τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα την ειρηνευτική δύναμη».