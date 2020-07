Απάντησε ο Γκουαρδιόλα σε Κλοπ – Μουρίνιο : «Ας μας νικήσουν στο γήπεδο!»

Μετά τις δηλώσεις του Γιούργκεν Κλοπ και του Ζοζέ Μουρίνιο που έδειξαν ιδιαίτερα ενοχλημένοι με τη δικαίωση της Μάντσεστερ Σίτι, ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε άμεση απάντηση προς τους συναδέλφους του.

Το πρωί της Δευτέρας (13/07), το CAS δικαίωσε την Μάντσεστερ Σίτι και ακύρωσε την τιμωρία διετούς αποκλεισμού από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Ο Καταλανός τεχνικός των «πολιτών» δεν… μάσησε τα λόγια του και ήταν ξεκάθαρος απέναντι σε Κλοπ και Μουρίνιο.

«Θα ήταν καλό να σταματήσουν να ασχολούνται μαζί μας, αλλά δεν νομίζω να συμβεί αυτό. Είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, ας έρθουν να μας νικήσουν μέσα στο γήπεδο. Αν το κάνουν αυτό, δεν θα διστάσουμε να τους συγχαρούμε. Χτες ήταν μια καλή μέρα για το ποδόσφαιρο, όχι μια κακή όπως λένε», είπε χαρακτηριστικά ο Πεπ.

Δείτε παρακάτω τις δηλώσεις του 49χρονου προπονητή:

🗣 «Jose and all the managers should know we were damaged, we should be apologised to. We don’t expect Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea or Wolves to defend us»

