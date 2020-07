Ανυποχώρητος Ερντογάν για Αγία Σοφία: «Αίτημα του έθνους μας η μετατροπή σε τζαμί»

Turkish President Tayyip Erdogan accompanied by his wife Emine Erdogan attends the opening ceremony of the Yeditepe Biennial at the Hagia Sophia or Ayasofya Museum in Istanbul, Turkey, March 31, 2018. Picture taken March 31, 2018. Kayhan Ozer/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVE

Λάδι στη φωτιά εξακολουθεί να ρίχνει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ό,τι αφορά στην απόφαση για μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Αψηφώντας τη διεθνή κατακραυγή -η οποία πάντως μέχρι στιγμής περιορίζεται σε λεκτικό επίπεδο- μετά την υπογραφή του σχετικού διατάγματος και τη απόφαση του τουρκικού Συμβουλίου της Επικρατείας, ο τούρκος πρόεδρος επανήλθε στο ζήτημα της Αγίας Σοφίας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της υψηλότερης γέφυρας της Τουρκίας στην επαρχία Μπίτλις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί είναι το αποτέλεσμα της δίκαιης αποφασιστικότητάς μας. Λάβαμε αυτή την απόφαση κοιτάζοντας τι θέλει το έθνος μας». Θα ανοίξει την Αγία Σοφία για προσευχή στις 24 Ιουλίου Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια του χθεσινού διαγγέλματος, ο Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε πως «η κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας, η Αγία Σοφία θα συνεχίσει να αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους υπό το νέο της καθεστώς, το οποίο είναι πολύ πιο ειλικρινές και πολύ πιο αυθεντικό». Έπειτα, υποστήριξε πως θα καταργηθεί η πληρωμή εισόδου στο τζαμί της Αγίας Σοφίας, καθώς «όπως όλα τα τζαμιά μας, έτσι και οι πόρτες της Αγίας Σοφίας θα είναι ανοιχτές σε όλους, ντόπιους και ξένους, μουσουλμάνους και μη μουσουλμάνους, δωρεάν». Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διεμήνυσε πως η Αγία Σοφία θα ανοίξει για μουσουλμανική προσευχή επίσημα την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020. «Καλώ όλους να σεβαστούν την απόφαση της Τουρκίας για την Αγία Σοφία που ελήφθη από τα δικαστικά και εκτελεστικά όργανα της χώρας μας. Φυσικά, σεβόμαστε όλες τις απόψεις σχετικά με αυτό το θέμα διεθνώς. Ωστόσο, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί επαφίεται στα κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας» τόνισε επίσης. Κυρώσεις θέλει η κυβέρνηση Στο πλαίσιο των αντιδράσεων και των επόμενων κινήσεων εκ μέρους της ελληνικής πλευράς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για να εκφράσει τη συμπαράσταση και την υποστήριξή του, ενώ σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, ξεκινά γύρο τηλεφωνικών επικοινωνιών σε διεθνές επίπεδο. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, χαρακτήρισε λανθασμένη την απόφαση του τούρκου προέδρου προβλέποντας ότι θα του δημιουργήσει προβλήματα. «Το θέμα της Αγίας Σοφίας είναι διεθνές ζήτημα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι τέτοια παραβατική συμπεριφορά και μια τόσο μεγάλη προσβολή θα πρέπει να έχει και ανάλογη απάντηση». Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ο ίδιος υποστήριξε πως «δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα προχωρήσουμε σε κάποια μορφή κυρώσεων» και τόνισε ότι η χώρα μας θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία. «Ο Ερντογάν έκανε ένα ιστορικό λάθος, ένα λάθος που δημιουργεί ένα χάσμα, ελπίζω να μην είναι αγεφύρωτο» είπε ο κ. Πέτσας για να σημειώσει το εξής: «η Ελλάδα καταδικάζει αυτή την ενέργεια και θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της προκειμένου να υπάρξουν συνέπειες για την Τουρκία. Όλα είναι πάνω στο τραπέζι και το ενδεχόμενο των κυρώσεων όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως η Unesco». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, τέλος, κάλεσε την Τουρκία να καταλάβει πως «όποιος παραβαίνει τη διεθνή νομιμότητα, για αυτή την παραβατική συμπεριφορά υπάρχουν κυρώσεις οι οποίες πονάνε».