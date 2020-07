Με την υπογραφή της Λαγκάρντ τα νέα χαρτονομίσματα των 5 και 10 ευρώ

Τα πρώτα χαρτονομίσματα με την υπογραφή της Κριστίν Λαγκάρντ είναι γεγονός.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσω Twitter. Στη δημοσίευση, μάλιστα, ανάρτησε και το νέο 5εύρω με την υπογραφή της Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία βρίσκεται στο τιμόνι της ΕΚΤ.

«Είναι εδώ! Μόλις λάβαμε τα πρώτα χαρτονομίσματα τα οποία έχουν την υπογραφή της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ. Το χαρτονόμισμα των 5 και 10 ευρώ θα είναι τα πρώτα με τη νέα υπογραφή που θα κυκλοφορήσουν, την ερχόμενη εβδομάδα», γράφει η ΕΚΤ.

They’re here!

We’ve just received the first banknotes featuring President Lagarde’s signature.

The €5 and €10 notes will be the first with the new signature to enter into circulation, starting next week. Those with the signature of former presidents will remain legal tender. pic.twitter.com/nHzAgH4yrF

— European Central Bank (@ecb) July 3, 2020