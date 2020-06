Νέος ιός γρίπης «ύποπτος για πανδημία» βρέθηκε στην Κίνα

Γουρούνια στην Κίνα «συνελήφθησαν» να φέρουν ιό γρίπης που όχι μόνο μπορεί να μεταδοθεί στους ανθρώπους αλλά και υπό προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε πανδημία. Οι επιστήμονες έδωσαν στον νέο ιό την κωδική ονομασία G4 EA H1N1 και ο μεγαλύτερός τους φόβος είναι μια πιθανή μετάλλαξη, η οποία θα διευκόλυνε τη μετάδοσή του από άνθρωπο σε άνθρωπο προκαλώντας παγκόσμιο ξέσπασμα μιας νέας επιδημίας.

Αν και προς το παρόν η επιστημονική κοινότητα δεν χαρακτηρίζει την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιού ως ζήτημα έκτακτης ανάγκης, τονίζεται ότι έχει «όλα τα χαρακτηριστικά» που εμφανίζουν ιοί με απειλητική για τον άνθρωπο προσαρμοστικότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική δημοσίευση στην αμερικανική επιστημονική επιθεώρηση PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον έλεγχο του ιού ανάμεσα στους πληθυσμούς των χοίρων καθώς και στενή παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων σε μονάδες επεξεργασίας χοιρινού κρέατος.

«Στην παρούσα φάση, η προσοχή μας είναι, πολύ σωστά, στραμμένη στον κοροναϊό. Δεν πρέπει όμως να χάνουμε από τα μάτια μας νέους ιούς που είναι πιθανόν επικίνδυνοι», δηλώνει ο καθηγητής Κιν – Τσόου Τσάνγκ, του πανεπιστημίου του Νότιγχαμ στη Μεγάλη Βρετανία.

Ήδη οι επιστήμονες ανίχνευσαν κρούσμα μετάδοσης της νέας γρίπης, από χοίρους σε ανθρώπους που εργάζονται σε σφαγείο χοίρων στην Κίνα, αλλά παραμένει άγνωστο πόσο εύκολη είναι η μετάδοσή του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο.