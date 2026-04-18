Coachella 2026: Οι iconic στιγμές συνεχίζονται με την Madonna σε επιστροφή-έκπληξη δίπλα στην Sabrina Carpenter

Η στιγμή είχε έντονο συμβολισμό, καθώς σηματοδοτούσε 20 χρόνια από την τελευταία της εμφάνιση στο φεστιβάλ το 2006, όταν είχε παρουσιάσει το “Confessions on a Dance Floor”.

Το performance με τη Sabrina Carpenter

Η Madonna και η Sabrina Carpenter μοιράστηκαν τη σκηνή σε ένα δυναμικό medley, ερμηνεύοντας αποσπάσματα από τα “Vogue” και “Like a Prayer”. Οι ερμηνείες πολύ γρήγορα έχουν ήδη κατακτήσει το διαδίκτυο.

Η χημεία τους ήταν εμφανής, καθώς οι δύο καλλιτέχνιδες κινήθηκαν προς την προέκταση της σκηνής, μέσα στο κοινό, δημιουργώντας μια έντονα διαδραστική εμπειρία.

Sabrina Carpenter and Madonna have officially performed together. pic.twitter.com/xPtMx6JXBr — Pop Base (@PopBase) April 18, 2026

Πέρα από το performance, η Madonna επέλεξε να δώσει και ένα πιο ουσιαστικό μήνυμα στο κοινό. Κάλεσε τους θεατές να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, η μουσική είναι ένας από τους λίγους χώρους όπου οι άνθρωποι μπορούν να βρεθούν μαζί, χωρίς αντιπαραθέσεις, απλώς για να μοιραστούν μια κοινή εμπειρία.

Η εμφάνιση της Madonna δεν ήταν το μόνο highlight της Sabrina Carpenter. Το set της ήταν ήδη γεμάτο cameo εμφανίσεις:

Ο Terry Crews εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, αναπαριστώντας σκηνή από το “White Chicks” και τραγουδώντας το “A Thousand Miles”

Η Geena Davis ανέβηκε στη σκηνή για ένα θεατρικό μονόλογο, συνεχίζοντας την παράδοση των ηθοποιών-guest

Υπενθυμίζεται ότι στο πρώτο weekend, η Carpenter είχε φέρει στη σκηνή ονόματα όπως Susan Sarandon, Will Ferrell, Samuel L. Jackson και Sam Elliott.

Η εμφάνιση στο Coachella έρχεται σε μια περίοδο δημιουργικής επιστροφής για τη Madonna, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ “Confessions II”.

Μάλιστα, έχει ήδη δώσει μια πρώτη γεύση με το track “I Feel So Free”, ενισχύοντας την αίσθηση ότι η καλλιτέχνιδα μπαίνει σε ένα νέο κεφάλαιο της καριέρας της.