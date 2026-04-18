Coachella 2026: Οι iconic στιγμές συνεχίζονται με την Madonna σε επιστροφή-έκπληξη δίπλα στην Sabrina Carpenter

Το φετινό φεστιβάλ της Coachella μπορεί να μην έχει φτάσει ακόμη στο τέλος του, έχει αφήσει όμως στιγμές που ήδη μένουν στην ιστορία. Μετά το φουλ νοσταλγικό performance του Justin Bieber, σειρά είχε η Madonna, η οποία έκανε μια από τις πιο απρόσμενες και πολυσυζητημένες εμφανίσεις.
Sabrina Carpenter brings out Madonna during Weekend 2 of Coachella. pic.twitter.com/34ATGQQLvH— Pop Crave (@PopCrave) April 18, 2026
Συγκεκριμένα η εμφάνιση της Madonna το βράδυ της Παρασκευής στο δεύτερο weekend του Coachella ήρθε ως απόλυτος αιφνιδιασμός. Το κοινό δεν είχε καμία ένδειξη για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει, μέχρι τη στιγμή που ακούστηκαν οι πρώτες νότες από το εμβληματικό “Vogue”.
Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η Madonna αναδύθηκε από τη σκηνή, φορώντας ένα εντυπωσιακό purple corset, μακριά γάντια και μπότες -μια εμφάνιση που παρέπεμπε ξεκάθαρα στη διαχρονική αισθητική της.