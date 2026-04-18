Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα επί της οδού Άργους στον Κολωνό, με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και σοβαρές ζημιές στην πολυκατοικία.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 04:30 το πρωί σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου και πήρε γρήγορα εφιαλτικές διαστάσεις, εγκλωβίζοντας τους ενοίκους.

Το χρονικό της τραγωδίας και τα θύματα

Οι φλόγες ξεκίνησαν από το σαλόνι του διαμερίσματος και λόγω των πολλών αντικειμένων που υπήρχαν στον χώρο, επεκτάθηκαν αστραπιαία, τυλίγοντας και γειτονικό διαμέρισμα στον ίδιο όροφο.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του έναν άνδρα περίπου 45-50 ετών στο σημείο απ’ όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε νεκρή και η σύντροφός του, ηλικίας περίπου 50 ετών.

Παράλληλα, δύο γυναίκες από υπερκείμενο όροφο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, καθώς ο πυκνός καπνός είχε καλύψει όλο το κτίριο.

«Ακούγαμε φωνές για βοήθεια» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι της οδού Άργους ξύπνησαν από τις κραυγές των θυμάτων και τον ήχο της φωτιάς που κατέκαιγε τα πάντα. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ακούστηκαν εκκλήσεις για βοήθεια λίγο πριν οι φλόγες βγουν από τα μπαλκόνια και τα παράθυρα.

Περίοικοι προσπάθησαν με ίδια μέσα να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο μέχρι να φτάσουν οι ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες έδωσαν μάχη επί τρεις ώρες για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να εκκενώσουν με ασφάλεια τους υπόλοιπους ενοίκους.

Στο «μικροσκόπιο» τα αίτια – Το σενάριο του ατυχήματος

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για την έναρξη της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, εξετάζεται σοβαρά το σενάριο του ατυχήματος, με τις Αρχές να ερευνούν αν η πυρκαγιά ξεκίνησε από αναμμένο τσιγάρο.

Η μεγάλη ποσότητα εύφλεκτων υλικών εντός του διαμερίσματος λειτούργησε ως επιταχυντής, με αποτέλεσμα τα δύο σπίτια του τρίτου ορόφου να καταστραφούν ολοσχερώς.