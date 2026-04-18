Κυρίαρχος φαίνεται ότι παραμένει, κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη της νέας διοίκησης από το 39ο συνέδριο της ΓΣΕΕ, ο νυν πρόεδρός της κ. Γ. Παναγόπουλος, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον έλεγχο της Δικαιοσύνης γύρω από την διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων από το Ινστιτούτο Εργασίας της Συνομοσπονδίας.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις ο επικεφαλής της τριτοβάθμιας οργάνωσης θα επικρατήσεις – άνετα – στις αυριανές (Κυριακή) αρχαιρεσίες με την ΠΑΣΚΕ να καταλαμβάνει την πρώτη θέση, ενώ οι διαφωνούντες συνδικαλιστές του ΠαΣοΚ, δεν αναμένεται να προχωρήσουν σε υποβολή «διασπαστικού» ψηφοδελτίου, γεγονός που πιστώνεται «ως νίκη» του κ. Παναγόπουλου, τόσο στο εσωτερικό του συνδικαλιστικού κινήματος, όσο και στο εσωτερικό του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Οι συσχετισμοί που έχουν διαμορφωθεί στους 400 συνδικαλιστές που συμμετέχουν στο συνέδριο της ΓΣΕΕ, η ΠΑΣΚΕ βγει ενισχυμένη κατά τουλάχιστον κατά μία έδρα στις εκλογές της Κυριακής, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην 45μελή διοίκηση της οργάνωσης.

Ενισχυμένη κατά μία έδρα φαίνεται ότι θα είναι και η παράταξη του ΚΚΕ (ΔΑΣ), ενώ απώλεια μιας έδρας αναμένεται να έχει η παράταξη ΔΑΚΕ (Ν.Δ.).

Υπενθυμίζεται ότι στο προηγούμενο συνέδριο της ΓΣΕΕ, οι παρατάξεις είχαν καταλάβει τις έδρες της 45μελους Διοίκησης, ως εξής: ΠΑΣΚΕ – Δημοκρατικοί Συνδικαλιστές (Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία) 19 έδρες, ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 11 έδρες, ΔΑΚΕ εννέα έδρες, ΕΜΕΙΣ – ΑΡΚΙ τρείς έδρες, ΕΑΚ δύο έδρες και «Ενότητα» (Τάσος Γκιάτης) μια έδρα.

Η ομιλία

Στην κεντρική του ομιλία – απολογισμό της προηγούμενης τριετίας – ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, άσκησε δριμεία κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στην αντιπολίτευση. Είπε χαρακτηριστικά ότι στη χώρα μας «αντιπολίτευση ασκεί …η ακρίβεια», αφήνοντας αιχμές για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο «έχει απωλέσει το θεσμικό του ρόλο».

Ταυτοχρόνως, κατηγόρησε την κυβέρνηση για την άρνησή της να επαναφέρει την Εθνικής Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ως μέσο διαμόρφωσης των κατώτατων αμοιβών, όπως συνέβαινε πριν το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.

«Θα μπορούσε να το πράξει μέσω της Κοινωνικής Συμφωνίας για τις κλαδικές συμβάσεις», σημείωσε και πρόσθεσε ότι υπήρχε πρόταση για επαναφορά του κατώτατου μισθού στην ευθύνη των κοινωνικών εταίρων, αλλά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, δεν την αποδέχτηκε.

Ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, αναμένεται την Κυριακή να διεκδικήσει – εκ νέου μετά από 20ετή συνεχή θητεία – τη θέση του επικεφαλής της τριτοβάθμιας οργάνωσης, ενώ σε διάφορα σημεία της ομιλίας του, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δρομολόγησης της διαδοχής του, λέγοντας ότι «δεν θα γίνω ο φελλός στο μπουκάλι», και υπονοώντας ότι θα «ανοίξει το δρόμο» σε νεότερους ηλικιακά συνδικαλιστές.