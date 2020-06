Πειραιάς: Μουσικός περίπατος με 21 λυρικούς καλλιτέχνες δίπλα στη θάλασσα

Ο Δήμος Πειραιά και ο ΟΠΑΝ ανοίγουν τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις με μια ξεχωριστή υπαίθρια δράση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το Σάββατο 27 Ιουνίου στις 20:00.

21 λυρικοί καλλιτέχνες, απλώνονται από την μία άκρη της πόλης έως την άλλη, δημιουργώντας μια μουσική σκυταλοδρομία. Δημοφιλείς άριες και τραγούδια από το χώρο του μιούζικαλ και της οπερέτας πλαισιώνουν το πρόγραμμα του μουσικού μας περίπατου. Μια μεγάλη μουσική αγκαλιά, που θα ξεκινήσει στις 20:00 από τα τείχη της Μαρίνα Ζέας, θα συνεχίσει κατα μήκος σε όλο το Πασαλιμάνι και θα ολοκληρωθεί λίγο πριν την πλατεία Αλεξάνδρας.

Σας προσκαλούμε σε μια γιορτή μετά μουσικής, να σιγοτραγουδήσουμε μαζί τους και να απολαύσουμε μια μαγική στιγμή την ώρα του ηλιοβασιλέματος!

Το ραντεβού είναι στις 20:00 στο Πασαλιμάνι.

Στην υπαίθρια συναυλία συμμετέχουν οι λυρικοί καλλιτέχνες:

Μαρίνος Ταρνανάς, βαρύτονος

Γιάννης Σελητσανιώτης , βαρύτονος

Μαριλένα Στριφτόμπολα, σοπράνο

Χρύσα Μαλιαμάνη, σοπράνο

Μιράντα Μακρυνιώτη, μετζοσοπράνο

Μαρία Κατριβέση, σοπράνο

Μιχάλης Ψύρρας , βαρύτονος

Anna Maier, σοπράνο

Γιώργος Ρούπας, μπάσσος

Λητώ Μεσσήνη, σοπράνο

Νίκος Σπανάτης, κόντρα τενόρος

Ντίνα Στράνη, μετζοσοπράνο

Φωτεινή Κωστοπούλου, σοπράνο

Αναστασία Κότσαλη, μετζοσοπράνο

Γιάννης Φίλιας, τενόρος

Διονύσης Τσαντίνης, βαρύτονος

Μαργαρίτα Συγγενιώτου, μετζοσοπράνο

Μυρτώ Μποκολίνη, σοπράνο

Ελένη Σταμίδου, σοπράνο

Βασίλης Καβάγιας, τενόρος

Ακολουθεί η διαδρομή των έντεκα μουσικών στάσεων

1. Τείχη στη Μαρίνα Ζέας

Μαρίνος Ταρνανάς ‘I got rhythm’

Γιάννης Σελιτσανιώτης ‘Santa Lucia’

2. Πρόσκοποι – ταράτσα

Μαριλένα Στριφτόμπολα ‘I feel pretty’

Χρύσα Μαλιαμάνη ‘I could have danced’

3. Γήπεδο τένις με φανοστάτη

Μιράντα Μακρυνιώτη ‘Moon River’

4. Στη γλύστρα – σε βαρκάκι

Μαρία Κατριβέση ‘Que sera, sera’

5. Αποβάθρα απέναντι από το γήπεδο τένις

Μιχάλης Ψύρρας ‘Historia de un amor’

6. Στα βαρκάκια στο Πασαλιμάνι

Anna Maier ‘Je te veux’

Γιώργος Ρούπας ‘ Η Ξανθούλα’

7. Όμιλος Ερετών

Δώρα Μπάκα ‘Χθες το βράδυ’

Νίκος Σπανάτης-Λητώ Μεσσήνη ‘Πες μου μια λέξη”

Ντίνα Στράνη ‘Εγω θα σ’αγαπώ και μη σε νοιάζει’

Φωτεινή Κωστοπούλου gospel “Plenty good room”

8. Προβλήτα δίπλα από τον όμιλο Ερετών – σε βαρκάκι

Αναστασία Κότσαλη ‘ I’ve got you under my skin ’

9. Προβλήτα σκαφών

Γιάννης Φίλιας ‘Non discordar di me’

Διονύσης Τσαντίνης ‘O sole mio’

10. Μικρές προβλήτες

Μαργαρίτα Συγγενιώτου ‘La vie en rose’

Μυρτώ Μποκολίνι ‘Youkali’

Ελένη Σταμίδου ‘Θα ξανάρθεις’

11. Μαρίνα Ζέας – Φάρος

Βασίλης Καβάγιας ‘La donna e mobile’