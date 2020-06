Προσφυγικό: Μεσοπέλαγα για 18 ώρες βάρκα με γυναίκα που γεννούσε

Σοβαρότατες καταγγελίες για βίαιη επαναπροώθηση βάρκας με πρόσφυγες ανοιχτά της Λέσβου από το ελληνικό Λιμενικό έρχονται για άλλη μια φορά στο φως.

Από τις αρχές Ιουνίου, πληθαίνουν οι καταγγελίες για pushback από τους Έλληνες λιμενικούς, τη στιγμή που σειρά οργανώσεων – όπως ο ΔΟΜ, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η ίδια η Frontex – «αδειάζουν» την Ελλάδα για τις παράνομες πρακτικές της.

Το νέο αυτό περιστατικό ξεκίνησε το πρωί του Σαββάτου, όταν βάρκα με 36 πρόσφυγες και μετανάστες από το Ιράν και Αφγανιστάν – 16 άνδρες, 10 γυναίκες και 10 παιδιά, ανάμεσά τους και τρεις έγκυες γυναίκες – βρέθηκε στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ των τουρκικών παραλίων και της Λέσβου.

32 lives in danger & the world stays silent! RESCUE NOW! «we are scared to death. since 1.5 hours we are exposed to waves & our boat is full of water. we cannot imagine what happens if darkness comes at night.» Latest position is in Greek waters: 39.392985, 26.107481 pic.twitter.com/5iaAYhHRjp — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

Σύμφωνα με την υπηρεσία Alarm Phone, οι επιβαίνοντες εξέπεμψαν σήμα κινδύνου καθώς η λέμβος είχε τρυπήσει και «έμπαζε» νερά. Ωστόσο, τόσο το ελληνικό όσο και το τουρκικό Λιμενικό δεν έκαναν καμία προσπάθεια διάσωσης, με την πρόφαση το καθένα ότι η βάρκα δεν βρισκόταν στα χωρικά ύδατα της χώρας του.

Μάλιστα, μια από τις έγκυες γυναίκες άρχισε να έχει συσπάσεις τοκετού μέσα στη μέση της θάλασσας!

The woman is giving birth in the dark on a dinghy in distress. All competent authorities have knowledge of the situation. The Greek and Turkish Coast Guards, Frontex and NATO bear the full responsibility of these lives and any fatalities. @HCoastGuard @Frontex @NATO pic.twitter.com/H4mpUeFuqY — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

Όπως καταγγέλλει ο διασώστης και μέλος της ανθρωπιστικής οργάνωσης Mediterranea Saving Humans Ιάσονας Αποστολόπουλος, το ελληνικό Λιμενικό σαμπόταρε τη βάρκα και τους έκλεψε την μηχανή. Οι πρόσφυγες άρχισαν να κάνουν κουπί με τα χέρια τους προς τη Λέσβο.

Ο Γολγοθάς συνεχίστηκε και στη στεριά…

Τελικά, και αφού οι άνθρωποι αυτοί είχαν μείνει μεσοπέλαγα για πάνω από 15 ώρες, επιλέχθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους η διάσωση των επιβαινόντων οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Πέτρας.

Μάλιστα, ο Γολγοθάς των προσφύγων δεν τελείωσε εκεί αφού κατά την αποβίβαση τους στην Πέτρα είχαν συγκεντρωθεί κάτοικοι της περιοχής οι οποίοι αποδοκίμασαν τόσο τους αποβιβαζόμενους όσο και τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία τους είχαν διασώσει.

Οι 36 διασωθέντες παραμένουν στο λιμάνι της Πέτρας προκειμένου, πριν μεταφερθούν στην καραντίνα στα Μεγάλα Θέρμα, να ελεγχθούν ιατρικά από κλιμάκιο του ΕΟΔΥ αύριο Δευτέρα. Κι αυτό γιατί σήμερα, δεν υπάρχει αυτοκίνητο για να μεταφερθεί το κλιμάκιο από τη Μυτιλήνη στην Πέτρα!

The people are saying: «Our boat has a hole and water is entering. There are the Turkish and there the Greeks and they just watch.» They need to be rescued immediately! pic.twitter.com/sbM2j9PfYB — Alarm Phone (@alarm_phone) June 13, 2020

Τρεις επιβαίνοντες – εκ των οποίων οι δύο από τις έγκυες γυναίκες – μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης. Σύμφωνα με το stonisi.gr, είναι και οι τρεις πολύ καλά στην υγεία τους και επιστρέφουν στο λιμάνι της Πέτρας.

Πρόκειται για την τρίτη βάρκα με πρόσφυγες και μετανάστες που φτάνει στη Λέσβο μέσα στον Ιούνιο. Η πρώτη με 32 επιβαίνοντες είχε φτάσει στον Παληό – και αυτή μετά από πολύωρη περιπέτεια στη θάλασσα με καταγγελίες για pushback – και η δεύτερη με 40 στη βορειοδυτική Λέσβο.

Συνολικά στη Λέσβο τον Ιούνιο πέρασαν 108 πρόσφυγες και μετανάστες. Στα υπόλοιπα νησιά του βορείου Αιγαίου οι ροές παραμένουν μηδενικές από τον περασμένο Μάρτιο.