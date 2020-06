British Airways, easyJet και Ryanair στη δικαιοσύνη κατά Τζόνσον για την καραντίνα

A cyclist is seen infront of the Bank of England as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, London, Britain, April 14, 2020. REUTERS/John Sibley

Στα δικαστήρια εναντίον της βρετανικής κυβέρνησης ζητώντας να ακυρώσει την καραντίνα που επιβάλλει στους ταξιδιώτες που φθάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, θα προσφύγουν η British Airways, η easyJet και η Ryanair . Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι αεροπορικές εταιρείες εκτιμούν πως η καραντίνα, που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, «θα έχει καταστροφικό αποτέλεσμα στον βρετανικό τουρισμό και την οικονομία και θα καταστρέψει χιλιάδες θέσεις εργασίας». Οι εταιρείες ζήτησαν να εκδικασθεί η προσφυγή τους όσο το δυνατόν συντομότερα. O «πικάντικος» λόγος που η Bild αποθεώνει την Ικαρία Οι τρεις αυτές αεροπορικές εταιρείες είχαν ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι θα καταβάλουν από κοινού προσπάθειες για να καταργηθεί το μέτρο που επιβάλλει καραντίνα 14 ημερών σε όσους φθάνουν στη Βρετανία από το εξωτερικό. Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ Εντονη ανησυχία για τους απείθαρχους – Πόσοι έσπασαν την καραντίνα Share