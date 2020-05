Κοροναϊός: Κατέληξε 87χρονος στο ΝΙΜΤΣ – Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες

A doctor embraces a colleague as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues, in the emergency room at Roseland Community Hospital on the South Side of Chicago, Illinois, U.S., April 22, 2020. REUTERS/Shannon Stapleton

Στους 177 έφθασαν οι νεκροί από την πανδημία του νέου κοροναϊού στη χώρα μας, καθώς το βράδυ της Κυριακής κατέληξε ένας 87χρονος άνδρας που νοσηλευόταν στο ΝΙΜΤΣ. Λίγο νωρίτερα είχε χάσει τη ζωή της μία γυναίκα 66 ετών. Η γυναίκα νοσηλευόταν στη Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας του νοσοκομείου αναφοράς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχε πολλά υποκείμενα νοσήματα. «Επιχείρηση Φθινόπωρο» για την κυβέρνηση – Ολα όσα θα κριθούν τους επόμενους μήνες Μόλις δύο νέα κρούσματα Νωρίτερα ανακοινώθηκαν μόλις δύο νέα κρούσματα στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2917, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες. Από αυτά, 636 (21.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1696 (58.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Δεκατρείς συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. 4 (30.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 106 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 175. Οι 52 ήταν γυναίκες (29.7%) και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 180518 κλινικά δείγματα. Πάνω από 6 εκατ. κρούσματα παγκοσμίως Η πανδημία του νέου κοροναϊού έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 369.086 ανθρώπους σε όλο τον κόσμο από τον Δεκέμβριο του 2019 που εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Κίνα, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου (AFP) με βάση επίσημες πηγές. Περισσότερα από 6.075.070 κρούσματα του νέου κοροναϊού έχουν καταγραφεί επισήμως σε 196 χώρες και εδάφη από τα οποία τουλάχιστον 2.502.600 θεωρείται σήμερα ότι έχουν ιαθεί. Η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο είναι οι ΗΠΑ με 103.781 νεκρούς από τον Φεβρουάριο που σημειώθηκε ο πρώτος θάνατος.