Κορωνοϊός: Στους 176 οι θάνατοι στην Ελλάδα – Νεκρή 66χρονη στο «Σωτηρία»

Medical workers wearing personal protective equipment (PPE) are seen at the intensive care unit (ICU) of the Sotiria hospital, following the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Athens, Greece, April 25, 2020. Picture taken April 25, 2020. REUTERS/Giorgos Moutafis

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από κοροναϊό στη χώρα μας καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, κατέληξε μια 66χρονη γυναίκα νοσοκομείο «Σωτηρία». Η άτυχη γυναίκα φαίνεται να είχε υποκείμενα νοσήματα. Πλέον, ο αριθμός των νεκρών από κοροναϊό στη χώρα μας ανέρχεται στους 176. «Επιχείρηση Φθινόπωρο» για την κυβέρνηση – Ολα όσα θα κριθούν τους επόμενους μήνες Μόλις δύο νέα κρούσματα του κοροναϊού καταγράφηκαν στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο, όπως ανακοίνωσε ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.917, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες. Από αυτά, 636 (21.8%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1696 (58.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Ακόμη, 13 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 70 ετών. Οι 4 (30.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 84.6% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Την ίδια ώρα, 106 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, συνολικά έχουν ελεγχθεί 180.518 κλινικά δείγματα.