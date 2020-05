«Καζάνι που βράζει» πάλι το Χονγκ Κονγκ – Το Πεκίνο θέλει να ελέγξει την αυτονομία του

Με την Κίνα να έχει αφήσει πίσω της την απειλή του κοροναϊού, η κεντρική κυβέρνηση συνεχίζει τα σχέδια της και προσπαθεί να βάλει χέρι στην αυτονομία που απολαμβάνει το Χονγκ Κονγκ, προκαλώντας νέο κύμα διαδηλώσεων στην κινεζική μεγαλούπολη και κύμα στήριξης στο Διαδίκτυο υπό το hashtag #FreeHongKong.

To Πεκίνο επιθυμεί να επιβάλει τον νόμο για την εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ με πρόσχημα την αντιμετώπιση των έκνομων ενεργειών που υπονομεύουν την εθνική ασφάλεια.

Οι ακτιβιστές για τη δημοκρατία θεωρούν ότι έτσι το κομμουνιστικό καθεστώς θα μπορεί να επηρεάζει τη δικαστική και οικονομική ανεξαρτησία του Χονγκ Κονγκ και καλούν τον πληθυσμό να κατέβει στους δρόμους για να εκφράσει τον αποτροπιασμό του απέναντι στην επίθεση του Πεκίνου.

«Είναι το τέλος του Χονγκ Κονγκ, το τέλος της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», μην γελιέστε», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο δημοκρατικός βουλευτής Ντένις Κουόκ.

Το Χονγκ Κονγκ επέστρεψε το 1997 στην κινεζική κυριαρχία βάσει συμφωνίας η οποία εγγυάται καθεστώς αυτονομίας στην πόλη για τα επόμενα 50 χρόνια και ατομικές ελευθερίες ανήκουστες στην Κίνα, κατ΄εφαρμογήν της αρχής «μία χώρα δύο συστήματα».

Για τον Τζόσουα Γουόνγκ, στέλεχος του κινήματος της Ομπρέλας του 2014, το μήνυμα που στέλνει το Πεκίνο στους δημοκρατικούς διαδηλωτές του Χονγκ Κονγκ δεν αφήνει περιθώριο αμφιβολίας. «Το Πεκίνο προσπαθεί να φιμώσει δια της ισχύος και του φόβου τις επικριτικές φωνές των πολιτών του Χονγκ Κονγκ» έγραψε στο Twitter.

Η είδηση κυκλοφόρησε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιούνται από το δημοκρατικό κίνημα και ακολούθησαν οι προσκλήσεις προς τον πληθυσμό να κατέβει στους δρόμους

