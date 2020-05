Προσφυγικό: Πρόθετη αμερικανική ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 2,45 εκ. δολαρίων

Την απόφαση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών να παράσχει πρόσθετη ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Γιώργο Κουμουτσάκο.

2,45 εκ. δολάρια

Όπως είχε ανακοινώσει χτες το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, οι ΗΠΑ θα διαθέσουν το ποσό των 2,45 εκατομμυρίων δολαρίων για τις πρόσθετες ανάγκες που προκαλεί η πανδημία του κοροναϊού στους πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μετανάστευσης σημειώνει ότι πρόκειται για επιπλέον οικονομική ενίσχυση, που προστίθεται στις 600.000 δολάρια που είχαν ανακοινωθεί στις 17 Απριλίου.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, ο κ. Κουμουτσάκος ευχαρίστησε τον πρέσβη των ΗΠΑ για τη νέα αυτή χειρονομία στήριξης.

In these tough times, the active support and solidarity offered generously by Greece’s friends is highly appreciated.

US assistance, as announced today by JPyatt, is another tangible proof of the deep and long lasting links of friends between our two Nations. https://t.co/Q0lueFNFzg

— Giorgos Koumoutsakos (@GKoumoutsakos) May 20, 2020