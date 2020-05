Παναθηναϊκός: Στη λίστα του ο Χέρμανσον της Άλμπα Βερολίνου

Σε συζητήσεις με τον Ματίας Χέρμανσον είναι ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το εξωτερικό.

Ο ισλανδός γκαρντ έκανε μια πάρα πολύ καλή σεζόν με την Άλμπα και δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει δημοσίευμα για τον Παναθηναϊκό, ενώ στο πρόσφατο παρελθόν είχε γραφτεί και για την ομάδα του Ολυμπιακού.

Ο 25χρονος είχε 10,9 πόντους και 4,8 ασίστ στη φετινή Ευρωλίγκα και φαίνεται να είναι από τις περιπτώσεις που αρέσουν στους Πράσινους για την επόμενη χρονιά.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για έναν παίκτη που αρέσει πολύ στον Γιώργο Βόβορα, ο οποίος φαίνεται αυτήν τη στιγμή ως το ακλόνητο φαβορί για να είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό.

Panathinaikos is in talks with Martin Hermansonn of Alba Berlin. The player had a great season and is ready for his next step of his career. #Panathinaikos

