Τουρισμός: Οι ελληνικές ενστάσεις στο σχέδιο της ΕΕ – Τι θα επιδιώξει η Αθήνα

Να διατηρήσει τα κεκτημένα της στην μεγάλη μάχη με τον κοροναϊό θέλει η Ελλάδα, η οποία ωστόσο την ίδια στιγμή αναζητά τον τρόπο για να ανοίξει εκ νέου η βαριά βιομηχανία της, που δεν είναι άλλη από τον τουρισμό και να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί από τη φετινή χρονιά.

Σε αυτό το πλαίσιο η χώρα μας φαίνεται να αντιμετωπίζει με ισχυρές επιφυλάξεις το σχέδιο που παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν αναφορικά με το άνοιγμα των συνόρων και την απελευθέρωση των μετακινήσεων.

Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό ρεπορτάζ του MEGA η ελληνική κυβέρνηση ετοιμάζει… το δικό της αντάρτικο στο σχέδιο της Κομισιόν και και επεξεργάζεται αυστηρά πρωτόκολλα για τουρίστες από συγκεκριμένες χώρες.

Μια από τις βασικότερες ενστάσεις που εκφράζει η Ελλάδα για τη μη διενέργεια διαγνωστικών τεστ σε όσους περνούν τα σύνορα της. Οι πληροφορίες που μετέδωσε MEGA αναφέρουν πως κανένας τουρίστας δε θα γίνεται δεκτός στη χώρα, αν δεν έχει προηγουμένως υποβληθεί σε εξέταση για κοροναϊό.

Ακόμα η πληροφορίες θέλουν την Ελλάδα να αναζητά διμερείς συμφωνίες με άλλες χώρες που κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, με σκοπό την ελεύθερη μετακίνηση πολιτών ανάμεσα σε αυτές τις χώρες. Κάποιες από αυτές τις χώρες είναι η Σλοβακία, η Τσεχία, το Ισραήλ, η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Κροατία και η Αυστρία.

Μάλιστα, διευκρινίζεται ότι η λίστα αναμένεται να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο τις επόμενες ημέρες.

Από την άλλη μεριά, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δε θα γίνονται δεκτοί τουρίστες από την Βρετανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σουηδία.

Πρόκειται για χώρες που μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να τροφοδοτούσαν με πολλούς τουρίστες τη χώρα μας, ωστόσο στη μάχη με τον κοροναϊό έχουν πάρει χαμηλό βαθμό και μετρούν πολλές χιλιάδες νεκρούς.

Προβληματισμένοι και οι φορείς του τουρισμού

Έντονους προβληματισμούς για το σχέδιο της Κομισιόν εκφράζουν και οι ξενοδόχοι, οι οποίοι μάλιστα ζητούν από την κυβέρνηση να πάρει άμεσα πρωτοβουλίες.

Μιλώντας στο MEGA ο Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσιος, αναφέρθηκε στους φόβους και τις αμφιβολίες των ξενοδόχων σχετικά με λειτουργία του τουρισμού φέτος.

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι η αρμόδια να αποφασίσει, καθώς το πλαίσιο συστάσεων από την Κομισιόν, έχει θετικά στοιχεία που αναγνωρίζει τον τουρισμό σαν σημαντική οικονομική δραστηριότητα στην Ευρώπη. Θέλει να έχει ως σημαντικό στοιχείο την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, όμως βλέπουμε ότι τελικά οι χώρες θα πρέπει να συζητήσουν από κοινού» είπε αρχικά.

Ωστόσο, στη έθεσε τους προβληματισμούς του: «Βλέπουμε μια αοριστία για τα λεγόμενα τεστ. Πρέπει να δούμε πως μπορούμε να οχυρωθούμε. Η Κομισιόν έβαλε ένα γενικό πλαίσιο κι εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τις διακρατικές συμφωνίες. Ερχόμαστε στην πραγματικότητα της χώρας, η σεζόν είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Πρέπει να ετοιμαστούμε για δύσκολες συνθήκες».

Μάλιστα, διερωτάται πως «αν έχουμε ελεύθερη μετακίνηση, με μια απλή μάσκα, ο τουρίστας θα έρθει στο ελληνικό ξενοδοχείο και θα την πατήσει ο Έλληνας ξενοδόχος;»

«Μέσα στο αδιέξοδο, η Ελλάδα έβαλε τα δικά της ζητήματα, όμως φαίνεται πως η Ευρώπη θέλει να αφήσει ένα πιο χαλαρό σχέδιο που θα διαπραγματευτούν οι χώρες. Πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες από την κυβέρνηση, άμεσα, γιατί έρχονται πολύ πιο δύσκολες μέρες για τον ελληνικό τουρισμό» κατέληξε.

Το σχέδιο της Κομισιόν για τουρισμό

Υπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο ειδικής συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, ανακοίνωσε το σχέδιο των προτάσεών της για τον τουρισμό και τις μετακινήσεις των Ευρωπαίων πολιτών.

Μεταξύ άλλων ζήτησε να επαναληφθεί σταδιακά η τουριστική δραστηριότητα στις χώρες της ΕΕ, μετά τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόσθηκαν για να αντιμετωπισθεί ο κοροναϊός.

«Αυτό δεν θα είναι ένα φυσιολογικό καλοκαίρι… Όμως, αν κάνουμε όλοι προσπάθειες, δεν θα χρειαστεί να περάσουμε το καλοκαίρι αποκλεισμένοι στο σπίτι και το καλοκαίρι δεν θα χαθεί εντελώς για την τουριστική βιομηχανία», δήλωσε η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρος της Κομισιόν.

We will work with EU countries to promote sustainable tourism, connecting citizens to local tourism offer, promoting local attractions and tourism and Europe as a safe tourist destination. #EUtourism #StrongerTogether

More → https://t.co/RSkeBs7NIW pic.twitter.com/vFp0br0sRn — European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 13, 2020

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Κομισιόν

Οι βασικοί άξονες των προτάσεων της Κομισιόν είναι οι εξής:

Μια συνολική στρατηγική για την ανάκαμψη εντός του 2020

Μια κοινή προσέγγιση για την αποκατάσταση των ελεύθερων μετακινήσεων και την άρση των περιορισμών εντός των κρατών – μελών, με σταδιακό και συντονισμένο τρόπο

Ένα πλαίσιο υποστήριξης της σταδιακής επαναφοράς των μεταφορών, με ταυτόχρονη διασφάλιση των επιβατών και του προσωπικού

Μία πρόταση για τη δημιουργία ταξιδιωτικών vouchers (κουπονιών), τα οποία θα λειτουργούν ως εναλλακτικός τρόπος επιστροφής των χρημάτων στους επιβάτες

Κριτήρια για την αποκατάσταση των τουριστικών δραστηριοτήτων με ασφαλή και σταδιακό τρόπο, με ταυτόχρονη ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγιεινής.

Για τη μετακίνηση

Η Κομισιόν επιθυμεί να αναβιώσει ότι είναι δυνατό για τα ταξίδια και τον τουρισμό για την περίοδο Ιουνίου -Αυγούστου η αξία της οποίας εκτιμάται σε 150 δις ευρώ.

Εισηγείται το σταδιακό άνοιγμα των συνόρων και την άρση των περιορισμών στα ταξίδια, ώστε να επιτραπεί η επανεκκίνηση του τουρισμού, που αποτελεί βασικό πυλώνα για τις οικονομίες πολλών χωρών της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Παρακινεί τις χώρες να ανοίξουν τα εσωτερικά τους σύνορα για να αποτραπεί ένα ναυάγιο των δραστηριοτήτων του τουριστικού τομέα, που αντιπροσωπεύει το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και το 12% των θέσεων απασχόλησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την προοδευτική άρση των ελέγχων και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κοροναϊού

Κάθε κράτος – μέλος καλείται αντικαταστήσει τους ισχύοντες περιορισμούς στην ελεύθερη μετακίνηση με πιο στοχευμένα μέτρα, εκτός αν υπάρχει σοβαρός υγειονομικός λόγος.

Η άρση των περιορισμών στις ενδο-ευρωπαϊκές μετακινήσεις θα ξεκινήσει από τις χώρες – μέλη που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-Η κατάσταση της χώρας σε ότι αφορά τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά να τείνει προς βελτίωση, με βάση τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

-Η χώρα – προορισμός να έχει την ικανότητα να εφαρμόσει περιοριστικά μέτρα καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, όπως για παράδειγμα η τήρηση αποστάσεων ασφαλείας.

Η Κομισιόν σημειώνει ότι όταν ένα κράτος – μέλος επιτρέψει τα ταξίδια στα εδάφη του, θα πρέπει να το κάνει καθολικά, χωρίς την επιβολή διακρίσεων. Δηλαδή, θα πρέπει να επιτρέψει τα ταξίδια από κάθε χώρα ή περιοχή της Ε.Ε., η οποία διαθέτει παρόμοιες επιδημιολογικές συνθήκες, ανεξάρτητα της εθνικότητας ή της υπηκοότητας του ταξιδιώτη.

Νομικές διαδικασίες εναντίον χωρών για μη επιστροφή χρημάτων για ταξίδια που ακυρώθηκαν

Εξάλλου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί στην έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος χωρών που παραβιάζουν τη νομοθεσία της ΕΕ μη επιβάλλοντας στις εταιρείες να επιστρέψουν χρήματα σε πελάτες για ταξίδια ή διακοπές που ακυρώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19.

Η Βεστάγκερ δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου πως οι ταξιδιωτικές εταιρείες, περιλαμβανομένων των αεροπορικών, θα μπορούσαν να δώσουν κίνητρα στους ανθρώπους για να δεχθούν βεβαιώσεις καταβολής χρημάτων (vouchers) για να τις χρησιμοποιήσουν αργότερα, υπογράμμισε όμως πως οι πολίτες της ΕΕ έχουν θεμελιωδώς το δικαίωμα να πάρουν πίσω τα χρήματα που έχουν καταβάλει, αν το θέλουν.

«Από σήμερα θα σταλούν επιστολές στα κράτη μέλη που παραβιάζουν αυτή την πολύ θεμελιώδη αρχή. Οι επιστολές αυτές αποστέλλονται την ώρα που μιλάμε», δήλωσε αναφερόμενη στο πρώτο επίσημο βήμα στο πλαίσιο της αποκαλούμενης παραβίασης νομικών διαδικασιών.

Ιστοσελίδα για τους τουρίστες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την πρόθεση να θέσει μέχρι το καλοκαίρι στη διάθεση των τουριστών ιστοσελίδα με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για την κατάσταση στα σύνορα , αλλά και σε κάθε τουριστικό προορισμό.

Για ορισμένες χώρες της νότιας Ευρώπης, όπως οι βαρύτατα πληγείσες Ιταλία και Ισπανία, αλλά και η Ελλάδα και η Πορτογαλία με τις υψηλές επιδόσεις στην πρόληψη της εξάπλωσης της επιδημίας και την εξαιρετική επιδημιολογική εικόνα, το στοίχημα είναι ο όσο το δυνατόν μεγαλύτερος περιορισμός της ζημίας.

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Κομισιόν καλεί στις 27 χώρες μέλη να παρατείνουν την προσωρινή απαγόρευση των μη αναγκαίων ταξιδιών προ την Ευρωπαϊκή Ενωση μέχρι τις 15 Ιουνίου.

Για το ταξίδι με αεροπλάνο

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Κομισιόν, οι αεροπορικές εταιρίες δεν είναι υποχρεωμένες να διατηρούν κενή την μεσαία θέση στα αεροπλάνα. Ωστόσο, οι επιβάτες θα πρέπει να είναι υποχρεωμένοι θα φορούν μάσκες κατά την διάρκεια της πτήσης ,αλλά και στους χώρους των αεροδρομίων.

Η Επιτροπή αναφέρει στις προτάσεις της ότι οι αεροπορικές εταιρίες θα πρέπει να περιορίσουν τους κινδύνους μόλυνσης με μέτρα όπως η εγκατάσταση φίλτρων νοσοκομειακού τύπου στα συστήματα εξαερισμού, η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και ο περιορισμός των κινήσεων των επιβατών.

Οι διαδικασίες του check-in, της παράδοσης και της παραλαβής αποσκευών θα πρέπει να οργανωθούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός, συνιστά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράταση των εκπτωτικών κουπονιών

Η Κομισιόν προτείνει η διάρκεια των voucher (εκπτωτικών κουπονιών), που οι αεροπορικές εταιρείες δίνουν έναντι των ματαιωμένων πτήσεων της προηγούμενης περιόδου, να παραταθεί για τουλάχιστον έναν χρόνο, με ενεργοποιημένη την προστασία έναντι πτώχευσης, ώστε οι δικαιούχοι να τα αποδέχονται χωρίς να ζητούν πλήρη αποζημίωση από αεροπορικές εταιρείες και τουριστικά γραφεία.

Η Κομισιόν προτρέπει τις αεροπορικές εταιρείες να καταστήσουν περισσότερο ελκυστικά τα voucher παρατείνοντας την διάρκειά τους, προσφέροντας τους ίδιους με την αρχική κράτηση όρους ή αν είναι δυνατόν αναβαθμίζοντάς τους. Ορισμένα voucher πρέπει να μπορούν να είναι μεταβιβάσιμα και αυτομάτως αποπληρωτέα, αν δεν χρησιμοποιηθούν εντός του έτους.

Millions of SMEs and family-run businesses working in the tourism sector risk bankruptcies and job losses – they urgently need to go back to work.

We aim to support them by ensuring liquidity, with EU funding and flexibility under State aid rules. pic.twitter.com/peTPI26aOS — European Commission 🇪🇺 #UnitedAgainstCoronavirus (@EU_Commission) May 13, 2020

Οι κανόνες για ταξίδι με τρένο και πλοίο

Για τις σιδηροδρομικές μετακινήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνιστά την εφαρμογή της κοινωνικής αποστασιοποίησης μέσω της αύξησης της συχνότητας των δρομολογίων και της δυναμικότητας των συρμών. Πρέπει να απαιτείται η χρήση μάσκας στο εσωτερικό των τρένων και στους σταθμούς , ενώ θα πρέπει να συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων κατά τις ώρες αιχμής. Οι πόρτες πρέπει να ανοίγουν αυτόματα και να υπάρχει διαθεσιμότητα αντισηπτικού διαλύματος.

Αντίστοιχοι κανόνες θα πρέπει να ισχύουν στα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς και στα κρουαζιερόπλοια. Η Κομισιόν συνιστά την μείωση του αριθμού των επιβατών στις κρουαζιέρες. Τα κρουαζιερόπλοια θα πρέπει να έχουν διαθέσιμους χώρους για καραντίνα, εάν υπάρξει ανάγκη.

Ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων

Η Κομισιόν, επιδιώκει να εισαγάγει ειδικά πακέτα βοήθειας στις τουριστικές επιχειρήσεις που επλήγησαν και εξακολουθούν να πλήττονται, μέσω της ενίσχυσης της ρευστότητας.

Καθιστά άμεσα διαθέσιμα 8 δισεκατομμύρια ευρώ για τη χρηματοδότηση 100.000 μικρών επιχειρήσεων από το Ταμείο Αντιμετώπισης της Κρίσης του κοροναϊού. Παράλληλα, με το πρόγραμμα «SURE» παρέχονται 100 δισεκατομμύρια ευρώ για τη στήριξη των θέσεων εργασίας.

Παράλληλα καλεί τα κράτη – μέλη να ενθαρρύνουν τις επιχειρήσεις να ψηφιοποιήσουν τις τουριστικές υπηρεσίες, προκειμένου να διαχειριστούν με αποτελεσματικότερο τρόπο την παρούσα κατάσταση.