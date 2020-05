ΗΠΑ: Βίντεο με τη δολοφονία μαύρου που έκανε τζόκινγκ προκαλεί θύελλα αντιδράσεων

Οι εκκλήσεις πολιτικών αξιωματούχων, διασημοτήτων και χρηστών του διαδικτύου εντείνονται σήμερα στις ΗΠΑ, με αίτημα τη σύλληψη και απαγγελία κατηγοριών σε βάρος δύο λευκών ανδρών που κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν μαύρο άνδρα που έκανε τζόκινγκ στην Τζόρτζια, στα τέλη Φεβρουαρίου.

Σε ένα βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την Τρίτη ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, καταγράφεται ο Αμάντ Άρμπερι, την 23η Φεβρουαρίου, ενώ κάνει τζόκινγκ σε έναν δρόμο στο Μπράνσγουικ, στην Τζόρτζια.

Ενώ προσπερνά ένα λευκό φορτηγάκι, στην καρότσα του οποίου στέκεται ένας άνδρας, τον σταματά ένας δεύτερος άνδρας, που τον αρπάζει. Ακούγεται ένας πυροβολισμός, κατόπιν ένας δεύτερος.

Οι δύο λευκοί αναγνωρίστηκαν από την αστυνομία ως ο Τρέβις ΜακΜάικλ, 34 ετών και ο πατέρας του Γκρέγκορι ΜακΜάικλ, 64 ετών, κάτοικοι του Μπράνσγουικ.

Σύμφωνα με την αστυνομική αναφορά, ο 64χρονος υποστηρίζει πως νόμιζε ότι ο Άρμπερι ήταν κλέφτης, που «τριγυρνούσε επιδεικτικά» μπροστά από το σπίτι του. Είπε ότι πήρε το περίστροφό του και ο γιος του το τουφέκι του και οι δυο τους ξεκίνησαν να τον καταδιώκουν. Περιέγραψε ότι είδε τον γιο του να «πυροβολεί» δύο φορές και το θύμα να πέφτει στο έδαφος.

Αφού το βίντεο έγινε viral, εισαγγελέας της Τζόρτζια δήλωσε χθες ότι σώμα ενόρκων θα αποφασίσει εάν θα ασκηθούν διώξεις εναντίον των δύο ανδρών, που προς το παρόν δεν έχουν συλληφθεί.

Όμως, διασημότητες και πολιτικοί εξέφρασαν την αγανάκτησή τους και ζήτησαν να απαγγελθούν κατηγορίες σύντομα σε βάρος των δύο υπόπτων.

«Ο Αμάντ Άρμπερι δολοφονήθηκε από δύο λευκούς ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΑΜΕΡΑ και οι τύποι αυτοί δεν έχουν συλληφθεί» έγραψε η ηθοποιός Ζόι Κράβιτζ σε μήνυμά της στο Instagram που αναπαρήγαγαν προσωπικότητες όπως η Μπίλι Άιλις και η Κάιλι Τζένερ.

«Το βίντεο είναι σαφές: ο Άρμπερι δολοφονείται εν ψυχρώ. Στέκομαι στο πλευρό της οικογένειάς του ολόψυχα, καθώς της αξίζει να αποδοθεί δικαιοσύνη και της αξίζει (να γίνει) τώρα» έγραψε σε tweet ο Τζο Μπάιντεν, πιθανός υποψήφιος του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

The video is clear: Ahmaud Arbery was killed in cold blood. My heart goes out to his family, who deserve justice and deserve it now. It is time for a swift, full, and transparent investigation into his murder. https://t.co/alvY5WjdHx

Ορισμένοι έκαναν παραλληλισμό της υπόθεσης με εκείνη του Τρέιβον Μάρτιν, ενός μαύρου άοπλου εφήβου που δολοφονήθηκε από έναν εθελοντή φρουρό στη Φλόριντα το 2012.

«Καταδιωκόμαστε στην κυριολεξία ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ/ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ που βγαίνουμε έξω από το σπίτι μας» έγραψε σε μήνυμά του στο Instagram ο Λεμπρόν Τζέιμς.

We’re literally hunted EVERYDAY/EVERYTIME we step foot outside the comfort of our homes! Can’t even go for a damn jog man! Like WTF man are you kidding me?!?!?!?!?!? No man fr ARE YOU KIDDING ME!!!!! I’m sorry Ahmaud(Rest In Paradise) and my prayers and blessings sent to the….. pic.twitter.com/r1PNxs8Vgn

— LeBron James (@KingJames) May 6, 2020