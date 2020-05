Jerusalem Post: «Ασφαλή ζώνη» τουρισμού εξετάζουν Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ

Τη δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης για τον τουρισμό εξετάζουν Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Συγκεκριμένα, το δημοσίευμα, που επικαλείται πηγές του ισραηλινού υπουργείου Τουρισμού, κάνει λόγο για συνομιλίες αξιωματούχων των τριών χωρών με στόχο την εξεύρεση της βέλτιστης λύσης.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το Ισραήλ εξετάζει προσεκτικά την ελληνική πρωτοβουλία σχετικά με την δημιουργία της ασφαλούς ζώνης, η οποία ωστόσο δεν αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι τα μέσα Ιουνίου.

«Η λογική πίσω από τη δημιουργία ζώνης Ισραήλ – Ελλάδας – Κύπρου είναι ότι οι άνθρωποι δείχνουν λιγότερο πρόθυμοι να ταξιδέψουν πολύ τους επόμενους μήνες σε μακρινούς προορισμούς, αλλά μπορεί να είναι πιο ανοιχτοί σε επισκέψεις γειτονικών χωρών» σημειώνει το δημοσίευμα της The Jerusalem Post.

Ωστόσο, στο άρθρο επισημαίνονται μία σειρά από δυσκολίες σχετικά με την πραγμάτωση του παραπάνω σχεδίου, με ένα από τα μεγαλύτερα να αφορά στην υποχρεωτική καραντίνα για αφίξεις από το εξωτερικό, καθώς όπως σημειώνεται το Ισραήλ απαιτεί δύο εβδομάδες απομόνωσης μετά από ταξίδια στο εξωτερικό.

Ένα ακόμη πρόβλημα που εξετάζεται από τις τρεις χώρες είναι το γεγονός πως Ελλάδα και Κύπρος, ως κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούν υποχρεωτικά ανοιχτά σύνορα για τις υπόλοιπες χώρες της Σένγκεν υπό κανονικές συνθήκες, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμούς στην ισραηλινή πλευρά.

Στο άρθρο της Jerusalem Post γίνεται λόγος και για τη συνομιλία του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών με τον Ισραηλινό ομόλογό του Ι. Κατς, με τον Ισραηλινό ΥΠΕΞ σε ανάρτησή του στο Twitter να αναφέρει πως στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε «η βελτίωση της κατάστασης του κορονοϊού στις χώρες μας και τη συνεχιζόμενη οικονομική συνεργασία».

FM @NikosDendias & #Israel FM @Israel_katz discussed over the phone #COVID19 outbreak & further enhancing bilateral economic relations /Τηλεφωνική συνομιλία ΥΠΕΞ Ν.Δένδια με ΥΠΕΞ Ισραήλ I.Katz- αντιμετώπιση πανδημίας & περαιτέρω ανάπτυξη διμερών οικονομικών σχέσεων στο επίκεντρο pic.twitter.com/8rfglzdc5k

