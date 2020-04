Διεθνής κατακραυγή μετά τη «βόμβα» Τραμπ να αναστείλει τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ

Στόχος έντονων επικρίσεων έγινε εκ νέου ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εξαιτίας της ανακοίνωσής του περί αναστολής της χρηματοδότησης του ΠΟΥ εν μέσω της πανδημίας του νέου κοροναϊού.

Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος δωρητής του ΠΟΥ, καθώς το 2019 συνεισέφερε περισσότερα από 400 εκ. δολάρια, περίπου το 15% του προϋπολογισμού του οργανισμού.

Τι απαντά ο επικεφαλής του ΠΟΥ

Η «μόνη ανησυχία» του ΠΟΥ είναι να βοηθήσει τις χώρες που δίνουν μάχη κατά της πανδημίας Covid-19 να «σώσουν ζωές», δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά την αναστολή της αμερικανικής χρηματοδότησης σε αυτόν τον οργανισμό του ΟΗΕ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η μόνη έγνοια του ΠΟΥ είναι να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους για να σωθούν ζωές και να τερματιστεί η πανδημία Covid-19», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους στον λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ρητά στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

There is no time to waste. @WHO’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 15, 2020

Στο επίκεντρο της διαμάχης με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, ο οποίος τον κατηγορεί ότι υποβάθμισε την έκταση της επιδημίας και καθυστέρησε να καλέσει σε εγρήγορση τον κόσμο για την εξάπλωσή του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους επαναδημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter μηνύματα υποστήριξης από πολιτικές προσωπικότητες, ερευνητές και απλούς πολίτες.

Γκουτέρες: Είναι ώρα για ενότητα

Προς το παρόν ο ΠΟΥ δεν έχει απαντήσει στις επικρίσεις του Τραμπ, όμως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως «δεν είναι η ώρα» να συρρικνώνονται οι πόροι που έχει στη διάθεσή του ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

«Είναι ώρα για ενότητα», είναι ώρα «η διεθνής κοινότητα να εργαστεί μαζί, με αλληλεγγύη, για να σταματήσει αυτόν τον ιό και τις καταστροφικές συνέπειές του», πρόσθεσε.

Επικρίσεις από ΕΕ

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ δήλωσε σήμερα ότι «λυπάται βαθιά» για την απόφαση των ΗΠΑ.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία» για την απόφαση αυτή τη στιγμή που οι προσπάθειες του ΠΟΥ «είναι πιο απαραίτητες από ποτέ για να βοηθήσουν στον περιορισμό και τη μείωση (της εξάπλωσης) της πανδημίας του κορονοϊού», τόνισε ο Μπορέλ σε μήνυμά του στο Twitter.

Deeply regret US decision to suspend funding to @WHO. There is no reason justifying this move at a moment when their efforts are needed more than ever to help contain & mitigate the #coronavirus pandemic. Only by joining forces we can overcome this crisis that knows no borders. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 15, 2020

«Μόνο ενώνοντας τις δυνάμεις μας μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση που δεν γνωρίζει σύνορα», πρόσθεσε.

Η Κίνα κάλεσε τις ΗΠΑ να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους προς τον ΠΟΥ

Ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Ζάο Λιζιάν δήλωσε στους δημοσιογράφους στη διάρκεια της τακτικής συνέντευξης Τύπου ότι η πανδημία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και προειδοποίησε ότι η απόφαση των ΗΠΑ θα επηρεάσει όλες τις χώρες του κόσμου.

«Η απόφαση αυτή θα αποδυναμώσει τον ΠΟΥ και θα υπονομεύσει τη διεθνή συνεργασία κατά της επιδημίας», πρόσθεσε ο Λιζιάν.

«Πυρά» από Ρωσία

Από την πλευρά της η Ρωσία καταδίκασε την απόφαση Τραμπ επισημαίνοντας ότι είναι εγωιστική και πλήττει τον ΠΟΥ στον οποίο πολλές χώρες βασίζονται εν μέσω της πανδημίας covid-19.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριάμπκοφ επεσήμανε ότι η ανακοίνωση των ΗΠΑ είναι «πολύ ανησυχητική».

«Αυτό είναι ένα παράδειγμα μιας πολύ εγωιστικής προσέγγισης από τις αμερικανικές αρχές σε αυτό που συμβαίνει παγκοσμίως με την πανδημία», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

«Ένα τέτοιο πλήγμα σε αυτό τον οργανισμό σε μια περίοδο που τα μάτια της διεθνούς κοινότητας είναι εν πολλοίς στραμμένα ακριβώς σε αυτόν είναι μια απόφαση που αξίζει να επικριθεί», πρόσθεσε.

Γερμανία: Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα

Η ενίσχυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) αποτελεί μία από τις καλύτερες επενδύσεις, απάντησε σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας.

«Η απόδοση ευθυνών δεν βοηθά. Ο ιός δεν γνωρίζει σύνορα», τόνισε ο Μάας στο Twitter.

Schuldzuweisungen helfen nicht. Das Virus kennt keine Grenzen. Wir müssen gegen #COVID19 eng zusammenarbeiten. Eine der besten Investitionen ist es, die @UN, allen voran die unterfinanzierte @WHO, zu stärken, z.B. bei der Entwicklung und Verteilung von Tests und Impfstoffen. https://t.co/ugVbnZFx7R — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) April 15, 2020

«Πρέπει να συνεργαστούμε στενά κατά της #COVID-19. Μία από τις καλύτερες επενδύσεις είναι να ενισχυθεί ο @UN, κυρίως ο υποχρηματοδοτούμενος @ΠΟΥ, για παράδειγμα για την ανάπτυξη και τη διανομή τεστ και εμβολίων», πρόσθεσε.

Επικρίνει και η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας

Η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν δήλωσε ότι ο ΠΟΥ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση γης πανδημίας.

«Σε μια περίοδο όπως αυτή, όταν είναι απαραίτητο να μοιραζόμαστε πληροφορίες και χρειαζόμαστε συμβουλές στις οποίες μπορούμε να βασιστούμε, ο ΠΟΥ παρέχει ακριβώς αυτό», επεσήμανε η Άρντερν. «Θα εξακολουθήσουμε να τον στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε οικονομικά σε αυτόν».

Μπιλ Γκέιτς: Είναι όσο επικίνδυνο ακούγεται

O δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος δραστηριοποιείται στο πλαίσιο των φιλανθρωπικών του δραστηριοτήτων για την αντιμετώπιση της πανδημίας έγραψε στο Twitter πως η παύση της χρηματοδότησης στον ΠΟΥ κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης είναι «όσο επικίνδυνη ακούγεται».

«Η δουλειά του είναι να επιβραδύνει την εξάπλωση της Covid-19 και αν σταματήσει αυτή η δουλειά κανένας άλλος οργανισμός δεν θα μπορεί να τους αντικαταστήσει. Ο κόσμος χρειάζεται τον ΠΟΥ τώρα περισσότερο από ποτέ άλλοτε», έγραψε χαρακτηριστικά.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever. — Bill Gates (@BillGates) April 15, 2020

Αρχισυντάκτης του Lancet: Η απόφαση Τραμπ «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Ο Ρίτσαρντ Χόρτον, αρχισυντάκτης της έγκυρης ιατρικής επιθέωρησης Lancet δεν δίστασε να χαρακτηρίσει την ενέργεια του Ντόναλντ Τραμπ «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας». «Κάθε επιστήμονας, κάθε εργαζόμενος στον τομέα της Υγείας, κάθε πολίτης πρέπει να αντιταχθεί και να επαναστατήσει ενάντια σ’ αυτή τη φρικτή προδοσία της παγκόσμιας αλληλεγγύης», επεσήμανε, σύμφωνα με τον Guardian.

Από την πλευρά του ο λοιμωξιολόγος και επίκουρος καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βοστώνης, δρ Ναχίντ Μπαντέλια, χαρακτηρίζει την απόφαση Τραμπ «απόλυτη καταστροφή. Ο ΠΟΥ είναι ένας παγκόσμιος εξειδικευμένος εταίρος, η πλατφόρμα μέσω της οποίος μοιράζονται κυρίαρχα κράτη δεδομένα και τεχνολογία, είναι τα μάτια μας σ’ αυτή την παγκόσμια πανδημία».

«Κάτι παραπάνω από ανεύθυνο»

H αμερικανική οργάνωση Protect Our Care ανακοίνωσε ότι η απόφαση του Τραμπ είναι «μια προφανής προσπάθεια (…) να αποσπάσει την προσοχή από το ιστορικό του να υποτιμά τη σοβαρότητα της κρίσης του κορονοϊού και την αποτυχία της κυβέρνησή τους να προετοιμάσει τη χώρα».

«Σίγουρα ο ΠΟΥ έχει διαπράξει λάθη, αλλά είναι κάτι παραπάνω από ανεύθυνο να διακόπτεται η χρηματοδότησή του στο απόγειο της πανδημίας», επεσήμανε ο Λέσλι Νταχ επικεφαλής της οργάνωσης.

Ο Αμές Αντάλια, του Johns Hopkins University Center for Health Security, είπε πως ο ΠΟΥ έκανε όντως λάθη και ίσως χρειάζονται αλλαγές, αλλά αυτή η δουλειά πρέπει να λάβει χώρα αφού περάσει η κρίση. «Δεν το κάνεις αυτό στη μέση μιας πανδημίας» είπε χαρακτηριστικά.

O Λόρενς Γκόστιν, διευθυντής του κέντρου δημόσιας υγείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΠΟΥ, προέβλεψε πως οι ΗΠΑ εν τέλει θα βγουν χαμένες, επειδή άλλες χώρες θα σπεύσουν να καλύψου το κενό με αύξηση χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα οι ΗΠΑ να «χάσουν τη φωνή τους».