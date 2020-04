ΠΟΥ: Τι απαντά στην αναστολή χρηματοδότησης από τον Τραμπ

Η «μόνη ανησυχία» του ΠΟΥ είναι να βοηθήσει τις χώρες που δίνουν μάχη κατά της πανδημίας Covid-19 να «σώσουν ζωές», δήλωσε σήμερα ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μετά την αναστολή της αμερικανικής χρηματοδότησης σε αυτόν τον οργανισμό του ΟΗΕ.

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Η μόνη έγνοια του ΠΟΥ είναι να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους για να σωθούν ζωές και να τερματιστεί η πανδημία Covid-19», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους στον λογαριασμό του στο Twitter, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ρητά στην απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

There is no time to waste. @WHO ’s singular focus is on working to serve all people to save lives and stop the #COVID19 pandemic. https://t.co/08xlv7HLC4

Στο επίκεντρο της διαμάχης με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, ο οποίος τον κατηγορεί ότι υποβάθμισε την έκταση της επιδημίας και καθυστέρησε να καλέσει σε εγρήγορση τον κόσμο για την εξάπλωσή του, ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγιέσους επαναδημοσίευσε στο λογαριασμό του στο Twitter μηνύματα υποστήριξης από πολιτικές προσωπικότητες, ερευνητές και απλούς πολίτες.

«Δούλεψα για τον ΠΟΥ επί 10 χρόνια πάνω στην ευλογιά, την πολιομυελίτιδα, την τύφλωση, τη βοήθεια (στα θύματα του) τσουνάμι. Δούλεψα μαζί με έξι γενικούς διευθυντές. Για μένα, ο Δρ Τέντρος και η Γκρο Μπρούντλαντ ήταν οι καλύτεροι. Υπάρχει μια πραγματική πολιτική εκστρατεία εναντίον του Δρα Τέντρος», δήλωσε ο Αμερικανός επιδημιολόγος Λάρι Μπρίλιαντ.

I worked for @WHO for 10 years—on smallpox, polio, blindness, tsunami relief. I’ve worked with six DGs. I found @DrTedros and Gro Brundtland the best. There is a very political campaign now against @DrTedros. It is wrong. We need this good man and great public health leader. https://t.co/GBcghcq5Da

— Larry Brilliant MD, MPH (@larrybrilliant) April 10, 2020