Κορωνοϊός: Η ΕΚΤ αποφάσισε τη μαζική αγορά κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισ.

Ένα νέο προσωρινό πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ στο οποίο θα συμπεριλάβει και τις αγορές ελληνικών ομολόγων αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Ουσιαστικά με την απόφαση της ΕΚΤ δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί το ταμειακό μαξιλάρι ασφαλείας 31 δισ. ευρώ του Ελληνικού Δημοσίου για τη χορήγηση ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες. Τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα μπορούν πλέον να καταθέτουν τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους στην ΕΚΤ ως διασφάλιση και να αντλούν ρευστότητα.

Εκτιμάται, ότι μέσα από το προσωρινό πρόγραμμα αγοράς κρατικών και εταιρικών ομολόγων ύψους 750 δισ. ευρώ τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα θα αντλήσουν 12 δισ. ευρώ, όσα δηλαδή χρήματα αντλούν σήμερα από την διατραπεζική αγορά.

Η παρέμβαση της ΕΚΤ αναμένεται να οδηγήσει σήμερα σε σημαντική αποκλιμάκωση τα ελληνικά ομόλογα.

Να σημειωθεί πως η απόδοση του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου έκλεισε χθες στο 3,84%, η απόδοση του πενταετούς ελληνικού ομολόγου έκλεισε στο 3,41% και η απόδοση του 15ετούς ομολόγου στο 3,61%. Το spread, δηλαδή η διαφορά απόδοσης μεταξύ του ελληνικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου βρέθηκε στις 417 μονάδες βάσης.

Αυτό το νέο πρόγραμμα αγοράς ονομάζεται Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP και θα έχει συνολικό μέγεθος 750 δισ. ευρώ. Οι αγορές θα πραγματοποιούνται μέχρι το τέλος του 2020 και θα περιλαμβάνουν όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού που είναι επιλέξιμες υπό το υφιστάμενο πρόγραμμα αγοράς (ΑΑP).

«Οι εξαιρετικές περιστάσεις απαιτούν εξαιρετική δράση», τόνισε η Λαγκάρντ μέσω Twitter. «Δεν υπάρχουν όρια όσον αφορά τη δέσμευσή μας στο ευρώ. Είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε το πλήρες δυναμικό των εργαλείων που διαθέτουμε, εντός των ορίων της εντολής μας», πρόσθεσε η πρόεδρος της ΕΚΤ.

