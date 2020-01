Τουρκία: Αυξάνονται οι νεκροί, μεγάλο μετασεισμό πιθανολογεί ο Λέκκας

Μάχη με το χρόνο και τους μετασεισμούς δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 ρίχτερ που έπληξε χθες, Παρασκευή, την Ανατολική Τουρκία.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται δραματικά ενώ την ίδια ώρα ο καθηγητής και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας μιλά για την πιθανότητα ισχυρού μετασεισμού ίδιας ή ισχύος με τον κύριο.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών, τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν.

Η τουρκική Αρχή διαχείρισης καταστροφών και εκτάκτων καταστάσεων (AFAD) τόνισε πως 922 τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 433 στην επαρχία Ελαζίγ και 222 στην γειτονική επαρχία Μαλάτεια.

«Περίπου 30 άνθρωποι βρίσκονται κάτω από χαλάσματα στο Ελαζίγ», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Φαχρετίν Κοτσά, τονίζοντας οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, ενώ εξέφρασε φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών μπορεί να αυξηθεί.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού ανέφερε πως οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και μονάδες που άνοιξαν για όσους επλήγησαν από το σεισμό.

