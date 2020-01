Η εμφάνιση του Γιάννη κόντρα στους Σέλτικς

Ακόμη μία νίκη για τους Μπακς, ακόμη μία μεγάλη εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο «Greek Freak» ήταν ο κορυφαίος για την ομάδα του στη νίκη επί των Σέλτικς πετυχαίνοντας doyble double.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας σούπερ σταρ αγωνίστηκε για 35 λεπτά και πέτυχε 32 πόντους (10/20β., 11/17διπ., 0/5τρ.), έδωσε 17 ριμπάουντ, είχε 7 ασίστ ενώ και έκανε 2 κοψίματα.

The best from The Greek Freak:

32 PTS | 17 REB | 7 AST | 2 BLK pic.twitter.com/GfFHfZYK2T

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 17, 2020