Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο Παρασκευά Αντζα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ύστερα από πολύχρονη μάχη με την ALS (πλαγία αμυοτροφική σκλήρυνση ή νόσο του κινητικού νευρώνα), λένε συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι του ποδοσφαίρου.

Στην κηδεία του, που τελέσθηκε στο Μοναστηράκι Δράμας, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι πρώην συμπαίκτες του σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Εθνική Ελλάδας, Γρηγόρης Γεωργάτος, Νέρι Καστίγιο, Σπύρος Βάλλας, Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς, Βασίλης Τοροσίδης, Δημήτρης Σιόβας, Στέλιος Σφακιανάκης και Αβραάμ Παπαδόπουλος. Παράλληλα, και άλλα πρόσωπα του ποδοσφαιρικού κόσμου έδωσαν το παρών στο «ύστατο χαίρε», Μιχάλης Γρηγορίου, Αρης Πιλαλόγλου.

Ο ηγέτης του Ολυμπιακού, Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ απέστειλαν στεφάνια, εκφράζοντας τη βαθιά τους θλίψη για την απώλεια του Παρασκευά Αντζα, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία του συλλόγου.

Στεφάνια απέστειλαν επίσης η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ο ΠΣΑΠΠ, ο Σύνδεσμος Βετεράνων Ποδοσφαιριστών Ολυμπιακού, η Θύρα 7 και οι Παλαίμαχοι της Δόξας Δράμας.

Εικόνες από την κηδεία του Παρασκευά Αντζα