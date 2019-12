Ο οργανισμός GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB αναδεικνύει την Ελλάδα παγκοσμίως

Στα 3 χρόνια ίδρυσής του ο οργανισμός ιδιωτικών συμφερόντων GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB με έμβλημα την χρυσή σπείρα και έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει καταφέρει με αυτοχρηματοδότηση να δημιουργήσει το μεγαλύτερο business network με εξουσιοδοτημένους ambassadors σε κάθε σημείο του πλανήτη. Δημιούργησε την δική του τεχνογνωσία “GTBB Prototype” που βασίζεται σε στρατηγική σύγχρονου branding, προσφέροντας μοναδικά branding-marketing tools σε market leaders της ελληνικής αγοράς, όπως τα certification title awards του επίσημου τίτλου «Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας® – Ambassador for Greek Gastronomy®, Ambassador of Greek Taste® και Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy®». Τα σήματα επικοινωνούνται με την ένδειξη Gold Medal, είναι προστατευμένα παγκοσμίως σαν εμπορικά σήματα – trademark και αποδίδονται σε εταιρίες υψηλού κύρους με εξαγωγική δραστηριότητα (ελληνικών προϊόντων) κάτω από διαδικασία πιστοποίησης και τυπικών ελέγχων. Δυνατότητα απόκτησης έχουν επίσης και single entities μεταξύ αυτών και υψηλής κλάσης chefs.

Η αξία του τίτλου για έναν Έλληνα Chef, αυτή του επίσημου τίτλου «Πρεσβευτής της Ελληνικής Γαστρονομίας®» αποτελεί το υψηλότερο διαπιστευτήριο υψηλότατου κύρους στην ιστορία της ελληνικής γαστρονομίας εξαρχής, με πολύ μεγάλες ευκαιρίες να ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους πιστοποιημένους και πέρα από τα σύνορα της ελληνικής γαστρονομίας… όπως μεταφράζεται και το logo του οργανισμού GTBB.

Αξιοσημείωτο είναι και το νέο σήμα ποιότητας της αυθεντικής ελληνικής γεύσης Authentic Taste of Greece | Gold Award που λανσάρισε το GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB στις αρχές του 2019 και προορίζεται για του άριστους εκπροσώπους της ελληνικής γεύσης ανά τον κόσμο όπως premium προϊόντα Ελλήνων παραγωγών, εστιατόρια, delicatessen και τουριστικά resort. Να σημειώσουμε πως το σήμα αυτό λαμβάνεται με διαδικασία πιστοποίησης και τυπικών ελέγχων, ενώ ήδη μεγάλοι παραγωγοί τα έχουν τυπώσει στις συσκευασίες τους. Ο ρόλος τους είναι να ενδυναμώνουν το ελληνικό brand στα ράφια και στα e-shops των παγκόσμιων αγορών σαν μια σφραγίδα ποιότητας αυθεντικής ελληνικής γεύσης.

Το GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB ήταν το 2018 ο δημιουργός του πρώτου παγκόσμιου συνεδρίου ελληνικής γαστρονομίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αθηναίων, ενώ για το 2020 προετοιμάζει το παγκόσμιο συνέδριο γεύσης AMBASSADORS OF TASTE FOR THE GLOBAL GASTRONOMY – ATHENS GLOBAL TASTE CONFERENCE στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) υπό την αιγίδα του υπουργείου Τουρισμού και του Δήμου Αθηναίων προγραμματισμένο για την 6η Απριλίου του 2020.

Ας δούμε λοιπόν ποιος κρύβεται πίσω από το μεγάλο αυτό επίτευγμα. Ο ιδρυτής του GTBB είναι ο Φίλιππος Κούτρας με το ευρέως γνωστό Estiatoria.gr το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην ελληνική γαστρονομία την τελευταία 10ετία και τον θεσμό Golden Awards® Πανελλαδικός θεσμός βραβείων Estiatoria.gr Golden Awards – Gold Award of Quality & Taste μέσα από τον οποίο αναδεικνύονται οι κορυφαίες επιχειρήσεις εστίασης πανελλαδικά και αδιαμφισβήτητα αποτελεί επίσημη διάκριση υψηλής αξίας και γοήτρου για τους διεκδικητές του. Το οργανωμένο πλάνο του οργανισμού, οι πολυάριθμοι υποστηρικτές του, οι κομβικές σχέσεις με ξένα κέντρα γαστρονομίας & τουριστικούς ομίλους και το όραμα για δημιουργία & ανάπτυξη, δίνουν την απάντηση στην σύγχρονη εποχή που διανύουμε, ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να συμπορεύεται με το κρατικό όραμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το GREEK TASTE BEYOND BORDERS® GTBB ανήγγειλε πρόσφατα το παγκόσμιο συνέδριο, προσκαλώντας τις ηγέτιδες εταιρίες να γίνουν Gold Sponsors στην σημαντική αυτή διοργάνωση.

Μάθετε περισσότερα:

www.greektastebeyondborders.com

www.ambassadorsoftaste.com

www.estiatoria.gr

www.goldenawards.gr