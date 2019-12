Τσιμίκας και Μπουχαλάκης στην αποστολή του Ολυμπιακού

Κανονικά στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς τέθηκε ο Ανδρέας Μπουχαλάκης και ο Κώστας Τσιμίκας ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Super League.

Οι δυο άσοι του Ολυμπιακού ταλαιπωρούνταν από ενοχλήσεις έπειτα από το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα και μέχρι πρότινος παρέμεναν αμφίβολοι για το ματς στην Τρίπολη. Παρόλα αυτά, αμφότεροι κατάφεραν να ξεπεράσουν τα προβλήματα και έθεσαν εαυτόν διαθέσιμο για τη δύσκολη έξοδο απέναντι στον Αστέρα.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμειναν οι Γιασίν Μεριά και Λοβέρα, ενώ στην Αθήνα θα παραμείνει και ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή:

Σα, Αλέν, Καραργύρης, Ελαμπντελαουί, Τοροσίδης, Κούτρης, Σεμέδο, Παπαδόπουλος, Μπα, Γκασπάρ, Τσιμίκας, Γκιλιέρμε, Μπουχαλάκης, Καμαρά, Μπρούνο, Μπενζιά, Ποντένσε, Ραντζέλοβιτς, Μασούρας, Σουντανί, Ελ Αραμπί, Γκερέρο.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης. / The squad players selected ahead of the match against Asteras Tripolis FC. 🔴⚪️⚽️#Olympiacos #Slgr #ASTOLY #Football #SquadList pic.twitter.com/iV2lPLIRZy

