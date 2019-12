Διάσκεψη ΟΗΕ: «Κλιματική διακαιοσύνη τώρα» διαδήλωσαν οι ακτιβιστές

Δεκάδες νεαροί ακτιβιστές για το κλίμα και προασπιστές των αυτοχθόνων λαών αποβλήθηκαν σήμερα από το συνεδριακό κέντρο, όπου διεξάγονται οι διαπραγματεύσεις της COP25 στη Μαδρίτη, αφού οργάνωσαν μια διαδήλωση με την οποία ζητούσαν από τα κράτη να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

Από περίπου 200 ανθρώπους αφαιρέθηκαν οι άδειες εισόδου στην 25η Σύνοδο για το Κλίμα του ΟΗΕ στη Μαδρίτη, αφού μέλη του προσωπικού ασφαλείας τους απομάκρυναν από τον χώρο, όπου διαδήλωναν, αναφέρουν πολλές πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Never seen an action like this at UN talks

Youth are furious and they’re not going away

Right outside the plenary, delegates can't ignore this #ClimateJustice #COP25

