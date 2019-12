Ο Μέσι ξεπέρασε τον Ρονάλντο σε μια ακόμα κατηγορία

Πριν τη σέντρα του ματς της Μπαρτσελόνα με τη Μαγιόρκα ο Λιονέλ Μέσι παρουσίασε στο κοινό του «Καμπ Νου» την έκτη « Χρυσή Μπάλα» που του απονεμήθηκε από το «France Football» πριν λίγες μέρες στο Παρίσι.

Ο αστέρας των «μπλαουγκράνα» σήκωσε το βραβείο με τους γιους του να τον πλαισιώνουν στο χορτάρι και γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς της Μπάρτσα. Εκείνος πιστός στις συνήθειές του φρόντισε να τους ευχαριστήσει όπως μόνο εκείνος ξέρει. Με γκολ και θέαμα.

Ο Αργεντινός βρέθηκε σε εκπληκτική βραδιά πετυχαίνοντας χατ-τρικ που σήμανε ακόμη ένα προσωπικό ρεκόρ στην τεράστια καριέρα του. Συγκεκριμένα έφτασε τα 35 στην La Liga ξεπερνώντας τα 34 του Κριστιάνο Ρονάλντο και έγινε ο πρώτος στην ιστορία του πρωταθλήματος στην εν λόγω κατηγορία.

35 – @FCBarcelona‘s Lionel Messi has become the player with the most hat-tricks in @LaLigaEN history (35), surpassing Cristiano Ronaldo (34). Excellence. pic.twitter.com/WUFU9Ck241 — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2019

Just the four hat-tricks for Messi in 2019 🙃 pic.twitter.com/O87murmmnQ — B/R Football (@brfootball) December 7, 2019

Παράλληλα έφτασε στα 12 γκολ και εκτός από πρώτος σκόρερ του φετινού πρωταθλήματος συνέχισε να σκοράρει τουλάχιστον 10 γκολ σε μια σεζόν για 14η σερί χρονιά.

Το επίσης εντυπωσιακό είναι πως ενώ μέχρι την έβδομη αγωνιστική δεν είχε πετύχει γκολ αφού είχε αγωνιστεί ελάχιστα λόγω τραυματισμών, η 16η αγωνιστική που διανύουμε, τον βρίσκει στην κορυφή των σκόρερ έχοντας ένα παραπάνω από τον δεύτερο Μπενζεμά.

10 – @FCBarcelona‘s Lionel Messi is the only player to score 10+ goals in each of the last 14 seasons in the top five European leagues. Gold. pic.twitter.com/yn60DPoB8T — OptaJose (@OptaJose) December 7, 2019