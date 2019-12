Και πάλι εξαιρετικός ο Αντετοκούνμπο, κόντρα στους Κλίπερς αυτήν τη φορά

Οι Μπακς επιβλήθηκαν εύκολα των Κλίπερς εντός έδρας με 119-91, στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς στο ΝΒΑ, και διεύρυναν το αήττητο σερί τους στα 14 παιχνίδια.

Φυσικά, παραμένουν στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να τους οδηγεί από νίκη σε νίκη.

Ο MVP του ΝΒΑ ήταν και πάλι εξαιρετικός στο παιχνίδι με την ομάδα του Λος Άντζελες, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε μολις 26 λεπτά, αφού το ματς είχε κριθεί και προτιμήθηκε να ξεκουραστεί.

Όμως, και πάλι ήταν καταλυτικός, καθώς ολοκλήρωσε το ματς με 27 πόντους, 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ πρόσφερε και ορισμένες τρομερές φάσεις.

The best from Giannis on his birthday:

27 PTS | 11 REB | 4 AST | 55% FG pic.twitter.com/IAXuWHkYMM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) December 7, 2019