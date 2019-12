Η 11άδα του Ολυμπιακού στο Αγρίνιο (pic)

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στο Αγρίνιο από τον Παναιτωλικό (20:00) για την 13η αγωνιστική της Σούπερ Λίγκας και θέλει πάση θυσία τη νίκη για να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Λίγο μετά τις 19:00 οι Ερυθρόλευκοι γνωστοποίησαν μέσω των social media την 11άδα με την οποία παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Πέδρο Μαρτίνς στο αποψινό ματς.

Συγκεκριμένα, ο Πορτογάλος τεχνικός ξεκινάει την ομάδα του με τον Σα κάτω από τα δοκάρια και τους Ομάρ, Σεμέδο, Μπα και Τσιμίκα στην τετράδα της άμυνας. Στα χαφ θα βρίσκονται οι Καμαρά και Γκιγιέρμε, με τους Ποντένσε και Μασούρα στα δύο άκρα.

Στην επίθεση ξεκινούν οι Σουντανί και Ελ Αραμπί, με τον Πέδρο Μαρτίνς να βάζει τον Αλγερινό άσο δίπλα στον Μαροκινό επιθετικό.

Αυτό είναι το δεύτερο φετινό ματς για τον Μπα, ο οποίος είχε αγωνιστεί επίσης στο παιχνίδι με τον Βόλο στις 14 Σεπτεμβρίου.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό! / The line-up for today’s match against Panetolikos FC! 🔴⚪️ #Olympiacos #Slgr #PANOLY #Football #LineUp pic.twitter.com/n3MEiHfuqn

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 7, 2019