Αποχώρησε φωνάζοντας προς τον πάγκο της Άρσεναλ ο Οζίλ

Η Άρσεναλ υπέστη ήττα-σοκ από την Μπράιτον στο «Εμιρέιτς» με 1-2 και κατρακύλησε στην 10η θέση της Premier League.

Το κλίμα στους Λονδρέζους δεν είναι καθόλου καλό μετά τα συνεχή αρνητικά αποτελέσματα (7 ματς χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα) και αυτό αποδείχθηκε χθες, σε ένα χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με πρωταγωνιστή τον Μεσούτ Οζίλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γερμανός άσος μετά το τέλος της αναμέτρησης και ενώ έφευγε από τον αγωνιστικό χώρο, φώναζε προς τον πάγκο της Άρσεναλ, με τον αγγλικό Τύπο να σημειώνει πως ο Οζίλ τα… είχε είτε με τον Μερτεζάκερ, είτε με τον Λακαζέτ.

Tempers flare at full-time… @OfficialBHAFC achieve their first ever away win at Arsenal, leaving the Emirates in stunned silence#PLonPrime #ARSBHA pic.twitter.com/17wY8Robit

— Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 5 Δεκεμβρίου 2019