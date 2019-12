Παρελθόν από την Εβερτον ο Μάρκο Σίλβα

Παρελθόν από την Εβερτον αποτελεί και επίσημα ο Μάρκο Σίλβα, με τη βρετανική ομάδα το βράδυ της Πέμπτης να ανακοινώνει την απόλυση του Πορτογάλου τεχνικού.

Ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού πλήρωσε το μάρμαρο των τραγικών εμφανίσεων των Ζαχαρωτών στο φετινό πρωτάθλημα αλλά και της πενιχρής βαθμολογικής συγκομιδής. Συγκεκριμένα, η ομάδα του Μερσεσάιντ μετά τη χθεσινή ήττα από την Λίβερπουλ με 5-2, έπεσε στην 18η θέση της βαθμολογίας, έχοντας μόλις 14 πόντους σε 15 παιχνίδια.

Η ήττα από την ομάδα του Κλοπ αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μάρκο Σίλβα στον πάγκο της Εβερτον, με τον Πορτογάλο να απολύεται, μετά τη συνάντηση που είχε το απόγευμα της Πέμπτης με τη διοίκηση του συλλόγου. Ο Ιβηρας έμεινε στον πάγκο της βρετανικής ομάδας για 93 παιχνίδια, στα οποία είχε απολογισμό 32 νίκες, 19 ισοπαλίες και 42 ήττες.

Επικρατέστερος για να αντικαταστήσει τον Σίλβα είναι ο πολύπειρος Ντέιβιντ Μόγιες, με τον Σκωτσέζο να έχει περάσει 11 χρόνια στα Zαχαρωτά, γνωρίζοντας περισσότερο από κάθε άλλον το περιβάλλον της ομάδας του λιμανιού. Η Εβερτον άλλωστε έχει μπροστά της ένα πολύ πρόγραμμα με συνεχόμενα και δύσκολα ματς, στα οποία πρέπει να πάρει πάση θυσία βαθμούς. Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατά σειρά τις Τσέλσι, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ για το πρωτάθλημα, ενώ υπάρχει και το ματς με τη Λέστερ για το Κύπελλο.

BREAKING: Marco Silva has been sacked by Everton, Sky Sports News understands.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) December 5, 2019