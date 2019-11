Εκδόθηκε στις ΗΠΑ αμερικάνικης υπηκοότητας «τζιχαντιστής»

Εκδόθηκε στις ΗΠΑ τελικά, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο αμερικανός υπήκοος που είχε εγκλωβιστεί στον Έβρο στα σύνορα με την Ελλάδα τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.

Όπως ανέφερε οι ΗΠΑ συμφώνησαν να πάρουν πίσω τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους, παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές Αρχές δεν βρήκαν τίποτα σε βάρος του.

NEW — Turkey finally today deported the US citizen who is allegedly an ISIS member to the US, Turkish Interior Minister Soylu announced

“Just now he is deported by a plane” https://t.co/RHHEr4dLtF

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) November 15, 2019