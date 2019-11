Καναδάς : Σύριοι, μάνα και γιος, βρέθηκαν μετά από τρία χρόνια

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει μια μητέρα από τη Συρία να επανενώνεται με τον γιο της ύστερα από τρία χρόνια.

Το δίλεπτο βίντεο ανήρτησε στο Twitter ο χρήστης @StanceGrounded και ήδη έχει περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια προβολές.

Η γυναίκα περιμένει με αγωνία τον γιο της σε αεροδρόμιο του Καναδά και, όταν αυτός καταφτάνει, χαιρετιούνται αγκαλιάζοντας ο ένας τον άλλον.

Δάκρυα χαράς κυλάνε από τα μάτια και των δύο, ενώ ο γιος σκύβει για να της φιλήσει τα πόδια σε ένδειξη σεβασμού.

My heart can»t 😭❤

A mother, who came to Canada as a refugee from Syria, sees her son for the first time in three years after his refugee application was approved. The family is now reunited. He goes to kiss her feet, a sign of respect.

I’m crying 😭pic.twitter.com/rbZgeL6Xen

— StanceGrounded (@_SJPeace_) November 7, 2019