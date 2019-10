Συρία: Οκτώ νεκροί στο Αφρίν από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν εξερράγη παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο σε πολυσύχναστη αγορά στην πόλη Αφρίν της βορειοδυτικής Συρίας, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο υποστηριζόμενων από την Τουρκία Σύρων ανταρτών.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και έναν διασώστη, από την έκρηξη τραυματίστηκαν τουλάχιστον 30 άνθρωποι.

#1 Car bomb in open market in #Afrin. Several killed and many others injured. Explosion at dawn as a workers and businesses were opening up. Suspected YPG/PKK responsibility for the attack. pic.twitter.com/LQTE0Lfepr

— Obaida Hitto (@ObaidaHitto) October 31, 2019