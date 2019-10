Brexit : Χιλιάδες διαδηλωτές ζητούν δημοψήφισμα

Brexit ώρα μηδέν! Ιδιαίτερα κρίσιμες ώρες ζει η Μεγάλη Βρετανία καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου όπου θα αποφασιστεί το πλάνο που αναμένεται να διαμορφώσει το μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου για τις επόμενες γενιές.

Η Βουλή των Κοινοτήτων συγκλήθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου και ξεκίνησε με δήλωση του Μπόρις Τζόνσον σχετικά με τη συμφωνία για το Brexit που διαπραγματεύτηκε με την ΕΕ, ενώ ακολουθούν ερωτήσεις.

Ο Μπόρις Τζόνσον διαβεβαίωσε κατά την ομιλία του πως η συμφωνία για το Brexit την οποία εξασφάλισε από τις Βρυξέλλες αποτελεί έναν «νέο τρόπο να πάμε μπροστά» τόσο για τη Βρετανία όσο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάλεσε δε, τους βουλευτές να «ενωθούν, να ενώσουν τη χώρα» και να εγκρίνουν τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντας τη σημερινή ψηφοφορία «ιστορική ευκαιρία» να «υλοποιήσουμε το Brexit» και να «επιτρέψουμε στη χώρα να πάει μπροστά» τρία και πλέον χρόνια μετά το δημοψήφισμα του 2016.

Εντός του κοινοβουλίου, λοιπόν, τα κόμματα δίνουν τη δική τους μάχη. Αντίστοιχο σκηνικό όμως επικρατεί και εκτός κοινοβουλίου.

Εκεί, εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει το κέντρο του Λονδίνου, ζητώντας νέο δημοψήφισμα επί της συμφωνίας για το Brexit.

Οι διαδηλωτές προχωρούν από το Park Lane έως την πλατεία του Κοινοβουλίου, καθώς είναι σε εξέλιξη η κρίσιμη συνεδρίαση για την έγκριση ή όχι της συμφωνίας του Μπόρις τζόνσον με την ΕΕ.

And we’re off! Thousands of people from all corners of our country, all ages and backgrounds, making sure our message is heard loud and clear – give the people the #FinalSay on Brexit. @peoplesvote_uk #PeoplesVoteMarch 🇪🇺 pic.twitter.com/tKyeQZKFBO

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) October 19, 2019