Συρία : Τα «13» σημεία της συμφωνίας ΗΠΑ – Τουρκίας – Τα επόμενα κρίσιμα 24ωρα

Ιδιαίτερα κρίσιμα προμηνύονται τα επόμενα 24ωρα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Τουρκίας για πενθήμερη κατάπαυση του πυρός στη βορειοανατολική Συρία.

Οι Κούρδοι αντέδρασαν άμεσα μετά τη συμφωνία, χαράσσοντας τις «κόκκινες γραμμές» τους. Ναι μεν, είναι έτοιμοι να τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός, αλλά ξεκαθαρίζουν πως δεν δέχονται την παραμονή της Τουρκίας στην περιοχή.

«Είμαστε έτοιμοι να τηρήσουμε την κατάπαυση του πυρός» δήλωσε χαρακτηριστικά ο στρατιωτικός διοικητής Μαζλούμ Αμπντί, όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο (AFP). Πρόσθεσε πάντως πως «δεν έχουμε συζητήσει την τύχη άλλων περιοχών».

Ετσι, παρότι η αμερικανική πλευρά, που λειτούργησε ως διαμεσολαβητής μεταξύ των δύο πλευρών και επιχειρεί να εμφανιστεί ως ρυθμιστής στην περιοχή, εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένη, υπάρχουν ακόμη αρκετά ζητήματα που παραμένουν στον «αέρα».

Όπως δείχνουν τα πρώτα δεδομένα, η Τουρκία «έκοψε και έραψε» τη συμφωνία στα δικά της μέτρα, ζητώντας, μεταξύ άλλων, την απομάκρυνση των Κούρδων μαχητών από μια εκτεταμένη «ζώνη ασφαλείας» -μια περιοχή την οποία θα ελέγχει η Άγκυρα.

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει στο «πάγωμα» των κυρώσεων προς την Τουρκία με την προοπτική να τις άρουν πλήρως όταν η τουρκική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία λήξει οριστικά.

BREAKING: Vice Pres. Mike Pence: «Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.» https://t.co/o4UjO7BtjE pic.twitter.com/XgNgxbGqlG

— ABC News (@ABC) October 17, 2019