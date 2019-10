Συμφωνία για Συρία : Το παρασκήνιο, οι κινήσεις τακτικής και η επόμενη μέρα

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Μάικ Πενς, και ο υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, πήγαν στην Άγκυρα με σαφή εντολή από τον Ντόναλντ Τραμπ να «πείσουν» τον Ερντογάν να σταματήσει το «σφυροκόπημα» στην Συρία.

Φαινομενικά -και όπως είχε αποδείξει η στάση του Ερντογάν το προηγούμενο διάστημα- ήταν ένα δύσκολο έως ακατόρθωτο εγχείρημα. Τόσο διότι ο τούρκος πρόεδρος δεν… φημίζεται ακριβώς για την διαλλακτικότητά του, όσο και γιατί οι σχέσεις των ηγετών ΗΠΑ και Τουρκίας ήταν στο ναδίρ.

Στο αρνητικό κλίμα, συνέβαλε δε και η δημοσιοποίηση μόλις λίγες ώρες πριν την κρίσιμη συνάντηση στην Τουρκία, της πρωτοφανούς επιστολής του Tραμπ στον Ερντογάν, ο οποίος απάντησε πως την πέταξε στα σκουπίδια, ενώ ακολούθησαν οι πρώτες «παγωμένες» εικόνες από τη συνάντηση Ερντογάν – Πενς στην Αγκυρα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως θα υπάρξει νέο «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις, περίπου πέντε ώρες αργότερα, ο Μάικ Πενς στεκόταν απέναντι στους δημοσιογράφους και ανακοίνωνε με περίσσια περηφάνια και αποθέωση στον αμερικανό πρόεδρο πως ΗΠΑ και Τουρκία συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός στη Συρία.

Βάσει του κοινού αμερικανοτουρκικού ανακοινωθέντος που δόθηκε στη δημοσιότητα, η τουρκική πλευρά δεσμεύεται να διακόψει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις στη βορειοανατολική Συρία για ένα διάστημα 120 ωρών προκειμένου να αποσυρθούν οι κουρδικές πολιτοφυλακές (YPG) από την καλούμενη «ζώνη ασφαλείας».

Σε αντάλλαγμα, οι ΗΠΑ εμφανίζονται να έχουν συμφωνήσει στο «πάγωμα» των κυρώσεων προς την Τουρκία με την προοπτική να τις άρουν πλήρως όταν η τουρκική επιχείρηση «Πηγή Ειρήνης» στη Συρία λήξει οριστικά.

BREAKING: Vice Pres. Mike Pence: «Today, the United States and Turkey have agreed to a ceasefire in Syria.» https://t.co/o4UjO7BtjE pic.twitter.com/XgNgxbGqlG

— ABC News (@ABC) October 17, 2019