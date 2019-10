Ερντογάν : Όπου υψώνεται η τουρκική σημαία δεν κατεβαίνει ποτέ

Το ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν λογαριάζει τίποτα και κανέναν το έχει αποδείξει πολλάκις. Τόσο με τις προκλητικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, όσο και με την απόφαση να προχωρήσει στην επιχείρηση στη Συρία.

Ωστόσο, ο τούρκος πρόεδρος δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να επαναλαμβάνει πως δεν πρόκειται να υποχωρήσει στη Συρία από τις διεθνείς απειλές, ενώ πάντα φροντίζει να κάνει δηλώσεις που θα ανεβάσουν το θερμόμετρο, στο ήδη τεταμένο κλίμα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Άλλωστε η επιδίωξη της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη. Θέλει να στείλει το μήνυμα σε όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως σε Ελλάδα και Κύπρο, πως μπορεί να έχει το βλέμμα της στραμμένο στη Συρία και την επιχείρηση «πηγή ειρήνης», όμως δεν έχει σκοπό να κάνει ούτε ένα βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις της στην Αν. Μεσόγειο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο τούρκος πρόεδρος αυτή τη φορά παρομοίασε την εισβολή στη Συρία με αυτή της Κύπρου του 1974, κάτι που είχε κάνει χθες Κυριακή και ένας στενός του συνεργάτης. Βέβαια, από τα χείλη του Ερντογάν έχει άλλη βαρύτητα μια τέτοια δήλωση.

Μιλώντας, λοιπόν, στην 7η Σύνοδο Κορυφής του Τουρκικού Συμβουλίου στο Αζερμπαϊτζάν, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι η επέμβαση στη Συρία είναι το ίδιο ζωτικής σημασίας όσο και η εισβολή στην Κύπρο, ενώ δήλωσε εμφαντικά ότι όπου υψώνεται η τουρκική σημαία, δεν κατεβαίνει ποτέ μετά.

«Η επιχείρηση Πηγή της Ειρήνης είναι για την Τουρκία τέτοιας ζωτικής σημασίας, όπως και η Ειρηνευτική Επιχείρηση στην Κύπρο το 1974. Είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε μέχρι τέλους χωρίς να λάβουμε υπόψη απειλές και πιέσεις. Το λέω ξεκάθαρα. Θα ολοκληρώσουμε οπωσδήποτε αυτό που έχουμε ξεκινήσει», είπε ο Τούρκος πρόεδρος και συνέχισε: «Όπου υψώσαμε τη σημαία μας μια φορά, μετά δεν ξανα-κατέβηκε».

Νωρίτερα, είχε σπεύσει να υπογραμμίσει πως η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει εναντίον των Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία «ό,τι κι αν λέει ο οποιοσδήποτε», προσθέτοντας ότι η μάχη θα συνεχιστεί έως την «τελική νίκη».

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε την επιχείρηση μέχρι τέλους, χωρίς να δίνουμε προσοχή σε απειλές. Θα ολοκληρώσουμε, οπωσδήποτε, τη δουλειά που ξεκινήσαμε. Η μάχη μας θα συνεχιστεί έως την επίτευξη της τελικής νίκης» είχε πει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ερντογάν καταφέρθηκε εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου για την κριτική που ασκούν σε βάρος της στρατιωτικής επιχείρησης της Άγκυρας και ζήτησε διεθνή χρηματοδότηση για τα σχέδια της Άγκυρας για μια «ζώνη ασφαλείας» στη βορειοανατολική Συρία.

Όλα αυτά τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε διπλό «χαστούκι» στον τούρκο πρόεδρο με την απαγόρευση εξαγωγών όπλων από τα κράτη-μέλη προς την Τουρκία και κυρώσεις σε όσους μετέχουν σε παράνομες γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα η Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε αυστηρά περιοριστικά μέτρα για τις εξαγωγές όπλων, αλλά και στοχευμένες κυρώσεις κατά φυσικών και νομικών προσώπων που είναι υπεύθυνα ή αναμειγνύονται σε παράνομες δραστηριότητες.

Το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών των «28» καταδίκασε την τουρκική επιχείρηση στην βόρεια Συρία, τονίζοντας ότι «υποβαθμίζει την σταθερότητα και την ασφάλεια σε ολόκληρη της περιοχής».

The EU condemns #Turkey ’s military action in North East #Syria which seriously undermines the stability and the security of the whole region.

Επίσης, η σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αποφάσισε την προετοιμασία «περιοριστικών μέτρων» έναντι ατόμων και εταιριών που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με τα συμπερασμάτα της σημερινής συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, επαναβεβαιώνεται η «πλήρης αλληλεγγύη» του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Κύπρο, «όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο». Επιπλέον, το συμβούλιο των ΥΠΕΞ υπενθυμίζει τα συμπεράσματά του της 15ης Ιουλίου 2019 ιδίως σε ό,τι αφορά την «οριοθέτηση των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και της υφαλοκρηπίδας», η οποία πρέπει να γίνεται «με διάλογο και διαπραγμάτευση καλή τη πίστει, με πλήρη σεβασμό του διεθνούς δικαίου και σύμφωνα με την αρχή της καλής γειτονίας».

«Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό», καταλήγουν τα συμπεράσματα του συμβουλίου για τη δράση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ.

Όπως μεταδίδει η κυπριακή εφημερίδα Φιλελεύθερος ελήφθη απόφαση για απαγόρευση εισόδου στο έδαφος της ΕΕ και πάγωμα περιουσιακών στοιχείων για όσους εμπλέκονται ή είναι υπεύθυνοι για τις παράνομες γεωτρήσεις.

Όλα τα παραπάνω έχει ανεβάσει το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης επικίνδυνα, ωστόσο ο Τραμπ συνεχίζει να παίζει παιχνιδάκια μέσα από το αγαπημένο του twitter, προσπαθώντας να τραβήξει όλα τα βλέμματα επάνω του.

Προσπαθώντας να δείξει ότι όχι μόνο δεν έχει χάσει το παιχνίδι στη Συρία, αλλά ότι είναι και ο απόλυτος κυρίαρχος, ο Τραμπ προχώρησε σε απίστευτα υπονοούμενα για τους πάλαι πότε συμμάχους των ΗΠΑ, τους Κούρδους.

Το tweet – γρίφος του Τραμπ για τους Τούρκους

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, άφησε σήμερα να εννοηθεί ότι οι Κούρδοι εσκεμμένα αφήνουν ελεύθερους «ορισμένους» κρατουμένους της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, προκειμένου να αναγκάσουν τις ΗΠΑ να εμπλακούν στο μέτωπο στη βορειοανατολική Συρία, απ’ όπου η Ουάσιγκτον επιχειρεί να αποσυρθεί.

«Οι Κούρδοι θα μπορούσαν να αφήνουν ελεύθερους ορισμένους [τζιχαντιστές] για να μας αναγκάσουν να εμπλακούμε» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Συμπλήρωσε ότι αυτούς τους τζιχαντιστές μπορεί «εύκολα να πιάσει εκ νέου η Τουρκία ή οι ευρωπαϊκές χώρες απ’ όπου προέρχονται».

«Όμως, πρέπει να ενεργήσουν σύντομα» υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν θα εμπλακούμε σε άλλο έναν πόλεμο μεταξύ ανθρώπων που πολεμούν μεταξύ τους εδώ και 200 χρόνια» σημείωσε.

«Άραγε, αυτοί οι άνθρωποι πιστεύουν πραγματικά ότι θα πρέπει να εισέλθουμε σε έναν πόλεμο εναντίον της Τουρκίας, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ; Οι ατέρμονοι πόλεμοι θα σταματήσουν!».

….Kurds may be releasing some to get us involved. Easily recaptured by Turkey or European Nations from where many came, but they should move quickly. Big sanctions on Turkey coming! Do people really think we should go to war with NATO Member Turkey? Never ending wars will end!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 14, 2019