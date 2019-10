Συρία : Δραπέτευσαν εκατοντάδες τζιχαντιστές του ISIS – Είναι έτοιμη η Ευρώπη;

Ο εφιάλτης του ISIS, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ διατείνεται ότι έχει κερδίσει ολοσχερώς, αναζωπυρώνεται πάνω από την Ευρώπη τη στιγμή που η τουρκική επιχείρηση «πηγή ειρήνης» στη Συρία, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για πέμπτη συνεχόμενη μέρα.

Εκατοντάδες τζιχαντιστές του ISIS – 785 τον αριθμό- απέδρασαν από στρατόπεδο όπου κρατούνταν στη βόρεια Συρία μετά από τουρκικό βομβαρδισμό, σύμφωνα δημοσίευμα του Reuters, το οποίο επικαλείται την κουρδική διοίκηση.

Την ίδια στιγμή, σε άλλο στρατόπεδο, που φρουρούσαν μαχητές των υπό κουρδική ηγεσία «Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων» στη βόρεια Συρία, κατάφεραν να αποδράσουν γύρω στις 100 «νύφες του ISIS» και τα παιδιά τους.

Στις εικόνες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, διακεκριμένοι δημοσιογράφοι υποστηρίζουν πως απεικονίζονται οι τζιχαντιστές τη στιγμή που δραπετεύουν.

Ain Isa camp. Almost all suspected ISIS militants fled the camp. pic.twitter.com/sT2Cf4PWtI

— Mustafa Bali (@mustefabali) October 13, 2019