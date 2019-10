Αμετανόητα προκλητική η Αγκυρα : Προχωράμε στη Συρία όπως το ’74 στην Κύπρο

Μπορεί οι Τούρκοι να σφυροκοπούν τους Κούρδους της Συρίας εδώ και πέντε μέρες, ωστόσο φροντίζουν να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους σε όλα τα ανοιχτά μέτωπα που διατηρούν.

Ένα από αυτά είναι και η Κύπρος, με την Άγκυρα να επιχειρεί παράνομη γεώτρηση στο τεμάχιο 7 της κυπριακής ΑΟΖ, τη στιγμή που τούρκοι αξιωματούχοι με πρώτο και καλύτερο τον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κάνουν λόγο για άνοιγμα της πείκλειστης πόλης της Αμμοχώστου.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με το sigmalive.com της Κύπρου, ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμρουλά Ισλέρ, με ένα ιδιαίτερα προκλητικό μήνυμα φρόντισε να υπενθυμίσει στη Λευκωσία ότι δεν θα πρέπει να επαναπαύεται τώρα που η Άγκυρα έχει στραμμένη αλλού την προσοχή της.

Ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Εμρουλά Ισλέρ

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, «προχωρούμε στην εισβολή στη Συρία παρά τις αντιρρήσεις των Αμερικανών και των Ρώσων, όπως κάναμε το 1974 στην Κύπρο». Με αυτόν τον τρόπο ο στενός συνεργάτης του τούρκου προέδρου, προειδοποιεί την Κύπρο να… κάτσει στα αυγά της, καθώς όπως δεν λογάριασαν τίποτα και κανέναν για την εισβολή θα μπορούσαν να το κάνουν ξανά, όπως το έχουν ήδη κάνει μια φορά στην Κύπρο.

«Αυτός ο τύπος είναι απολογητής του ISIS, και είπε πως, το ISIS σκοτώνει αλλά δεν βασανίζει. Υπήρξε ειδικός απεσταλμένος του Ερντογάν στη Λιβυή, όπου συντόνισε του τζιχαντιζτές και ισλαμικές ομάδες», έγραψε στο προσωπικό του λογαριασμό στο twitter o Τούρκος δημοσιογράφος, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

The engine of the Islamic world is #Turkey, Turkish army is the last army of Islam, we are engaging our offensive in #Syria despite Americans and Russians, we did #Cyprus operation in 1974, today we’re more powerful, says Emrullah Isler, #Erdogan‘s close confidante. pic.twitter.com/LFcsiD5hcG

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 13, 2019