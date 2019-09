Πρόσφυγες: Σχέδιο για την κατανομή όσων διασώζονται στη Μεσόγειο

Σε μηχανισμό κατανομής προσφύγων και μεταναστών που διασώζονται στα νερά της Μεσογείου συμφώνησαν τέσσερις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χθες στη Μάλτα. Οι υπουργοί Εσωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Μάλτας, παρουσία του Ευρωπαίου επιτρόπου Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλου και της φινλανδικής προεδρίας της ΕΕ, κατέληξαν ότι οι άνθρωποι που διασώζονται θα αποβιβάζονται σε λιμάνια της Ιταλίας και της Μάλτας και αν παραστεί ανάγκη και σε λιμάνια της Γαλλίας. Ο μηχανισμός θα έχει ισχύ για ένα εξάμηνο και κάθε χώρα που συμμετέχει θα μπορεί να αποσυρθεί όποτε το επιθυμεί.

«Είναι ένα πρώτο βήμα που φέρνει κοντά τις τέσσερίς μας χώρες υπό την φινλανδική προεδρία», δήλωσε ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών Κρίστοφερ Καστανέρ, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο θα παρουσιαστεί στους υπουργούς Εσωτερικών των «28» στις 8 Οκτωβρίου.

Οι λεπτομέρειες για τον τρόπο που θα λειτουργεί ο μηχανισμός κατανομής δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, ωστόσο η συμφωνία προβλέπει ότι οι πρόσφυγες θα μεταφέρονται προς τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν εντός 4 εβδομάδων από την άφιξή τους, αναφέρει το Reuters.

«Επιτέλους οι χώρες πρώτης υποδοχής που δέχονται πιέσεις εξαιτίας των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, δε είναι πλέον μόνες τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων και Εθνικής Ασφάλειας της Μάλτας.

«Με τη συμφωνία της Μάλτας επιτέλους προχωρήσαμε προς την κατεύθυνση που χάραξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρότασή του για αναδιαμόρφωση των κανόνων ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση», έγραψε στο Twitter o πρόεδρος του ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

With the migration agreement reached today in #Malta we finally move in the direction outlined by the European Parliament in its proposal for reform of the EU’s asylum rules → https://t.co/4KIYEJocZa pic.twitter.com/iXEtjVE0Dz

— David Sassoli (@EP_President) September 23, 2019