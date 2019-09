League of Legends: Στην Αθήνα απόψε το μεγαλύτερο esports event

Η Αθήνα φιλοξενεί απόψε τον μεγάλο τελικό για το καλοκαιρινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του League of Legends (LEC) στο Ολυμπιακό Κλειστό Γυμναστήριο «Νίκος Γκάλης».

Ήδη θετικά ήταν τα δείγματα γραφής από τον χθεσινό ημιτελικό, δείχνοντας ότι η Αθήνα – και γενικά η Ελλάδα – έχει τις υποδομές και μπορεί να φιλοξενήσει events τέτοιου μεγέθους.

Who will win the 2019 #LEC Summer Split? #S04WIN #G2WIN #FNCWIN pic.twitter.com/uYr3pDRYKu

Three teams are heading to Athens, but only one can be crowned Champion.

Είναι ενδεικτικό ότι τους ευρωπαϊκούς τελικούς για το τρίμηνο της άνοιξης παρακολούθησαν από κοντά 20.000 λάτρεις των esports, χαρίζονται άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ στην τοπική οικονομία του Ρότερνταμ σε δύο ημέρες. Το 87% των επισκεπτών προήλθαν από μέρη όπως η Νότια Κορέα, η Κίνα και το Περού.

Το League of Legends είναι από τα πιο δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια στρατηγικής παγκοσμίως. Εκθρονίστηκε φέτος, βέβαια, στην καρδιά της νεολαίας μετά την κυκλοφορία του Fortnite.

Οι ομάδες στο LoL αποτελούνται από 5 παίκτες, ενώ τα παιχνίδια μπορούν να κρατήσουν από 20 λεπτά μέχρι μία ώρα.

Στους χθεσινούς ημιτελικούς στην Αθήνα, η ομάδα των Fnatic νίκησε εύκολα την ομάδα της Schalke (γνωστή και από τον ποδοσφαιρικό της όμιλο) με 3-0.

Ο ήλιος νέος εφ’ ημέρη εστίν.

We march on a city antecedent of the world we now reside.

Athens is, by now, accustomed to a sunrise; Athena saw birth to what we know as wisdom and warfare.

But, this weekend, this is our war, our sunrise.#FNCWIN #LEC pic.twitter.com/MJcDetCSOj

