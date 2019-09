Βαλμπουενά: Ας ξεκινήσουμε τον Σεπτέμβριο το ίδιο καλά με τον Αύγουστο

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (19:15) τη Λάρισα εκτός έδρας για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League και θέλει τη νίκη και το 2 στα 2.

Ο Ματιέ Βαλμπουενά είναι ένας ποδοσφαιριστής που ασχολείται καθημερινά με τα social media και με ανάρτηση του σχολίασε τη σημερινή αναμέτρηση με τους βυσσινί.

Συγκεκριμένα, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού έστειλε το δικό του μήνυμα ενόψει του ματς με την ΑΕΛ αλλά και γενικότερα με τις υποχρεώσεις των Πειραιωτών, τονίζοντας ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει τον Σεπτέμβριο το ίδιο πετυχημένο με τον Αύγουστο…

«Ας ξεκινήσουμε τον Σεπτέμβριο το ίδιο καλά με τον Αύγουστο», έγραψε ο Γάλλος.

🇬🇷 Championship | Match 2

Let’s start September as we did in August 👊 #Olympiacos 🔴⚪️ pic.twitter.com/KA4RtQFXZ9

— Mathieu Valbuena (@MathieuVal8) September 1, 2019