Εύκολα τον Καναδά η Αυστραλία (108-92)

Σημαντική νίκη επί του Καναδά πέτυχε η Αυστραλία με 108-92 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στη διοργάνωση. Έτσι οι Αυστραλοί έχουν το προβάδισμα έναντι των Καναδών την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Αυστραλοί είχαν τρομερά ποσοστά ευστοχία τόσο σε δίποντα (28/40, 70%) όσο και σε τρίποντα (11/27, 41%). Οι Καναδοί είχαν μια εκπληκτική τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 37-24, όπου ανέτρεψαν μία διαφορά 12 πόντων και προηγήθηκαν στο τέλος της με 77-76.

Ωστόσο στο τέλος φάνηκε να έμειναν από δυνάμεις και οι Αυστραλοί το εκμεταλλεύτηκαν στην 4η περίοδο επικράτησαν με 15-32 παίρνοντας τελικά εύκολα τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Μαθιου Ντελαβεντόβα με 24 πόντους, ενώ υπήρχαν άλλοι 5 παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Για τους Καναδούς ο πρώην ερυθρόλευκος, Κεμ Μπιρτς , είχε 18 πόντους, ενώ Τζόζεφ και Πάνγκος με 16 και 14 αντίστοιχα τον ακολούθησαν σε απόδοση.

— Basketball World Cup (@FIBAWC) September 1, 2019