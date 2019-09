Δύσκολα την Ιορδανία η Δομινικανή Δημοκρατία (80-76)

Η Δομινικανή Δημοκρατία επικράτησε με 80-76 της Ιορδανίας, παίρνοντας τη νίκη που τη διατηρεί σε τροχιά πρόκρισης στην επόμενη φάση έστω και δύσκολα.

Οι Δομινικανοί είχαν το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης και έστω και αν οι Ιορδανοί μείωσαν στο τέλος δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την ανατροπή.

Για τους Δομινικανούς, οι οποίοι σούταραν με 42% από την περίμετρο (11/26), ο Βίκτορ Λιζ ήταν ο κορυφαίος με 15 πόντους. Άξιοι συμπαραστάτες ήταν οι Ελόι Βάργκας, Ρόναλντ Ρόμπερτς και Ρόναλντ Ραμόν.

Για τους Ιορδανούς ο Αλ Νταϊρί είχε 34 πόντους και ο Νταρ Τάκερ 24. Η Ιορδανίαδεν πήρε βοήθεις από τον πάγκο της ο οποίος σκόραρε μόλις 14 πόντους, ενώβ είχε και κακό ποσοστό στα τρίποντα με 20% (3/15).

