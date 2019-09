Ύμνοι για Γιάννη: Ο καλύτερος παίκτης για να χτίσεις την ομάδα γύρω του

Ο έλληνας σούπερ σταρ είναι πάρα πολύ δημοφιλής στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και προσπερνά άλλους κορυφαίους του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με το ESPN και τους φιλάθλους, αυτός θα έπρεπε να είναι ο εκλεκτός κάθε προπονητή και διοίκησης ώστε να χτιστεί ένα σύνολο γύρω του.

Ο δημοσιογράφος Μπράιαν Ουίντχορστ, συγκεκριμένα, τον τοποθετεί πρώτο και δεύτερο, μπροστά από τον Καουάι Λέοναρντ των Κλίπερς, προτιμά να επιλέξει τον Λούκα Ντόντσιτς των Μάβερικς.

Κοινώς θεωρεί πως οι Giannis και Ντόντσιτς είναι καλύτεροι ηγέτες και αφήνει πίσω τον ΛεΜπρόν Τζέιμς που δεν είναι καν στη δεκάδα.

Ο Τζέιμς Χάρντεν και ο Άντονι Ντέιβις συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα του, αν και το κοινό έχει μια μικρή διαφωνία, τοποθετώντας στην 4η θέση τον Ντέιβις αντί του Χάρντεν στη σχετική ψηφοφορία, ενώ θεωρεί πως ο Στεφ Κάρι πρέπει να συμπληρώσει την πεντάδα.

Δείτε το σχετικό tweet:

