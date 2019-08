Ολυμπιακός: Για έξι χρόνια στο λιμάνι ο Νικολαΐδης

Γνωστό ήταν εδώ και τόσο καιρό και το μοναδικό που απέμενε ήταν η επίσημη ανακοίνωση της έναρξης συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο Ολυμπιακός έκανε δικό του τον Αλέξανδρο Νικολαΐδη για τα επόμενα έξι χρόνια, με τον ταλαντούχο 17χρονο γκαρντ να είναι μια προσθήκη με μπόλικο μέλλον και ένα πρότζεκτ που θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια.

Ο παίκτης είναι από την αρχή της προετοιμασίας στο Μέτσοβο και συμμετέχει στην προετοιμασία της νέας του ομάδας, ενώ θα αγωνίζεται σε εκείνη της Α2, υπό την επίβλεψη του Ντέιβιντ Μπλατ.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Αλέξανδρου Νικολαϊδη. O 17χρονος γκαρντ συμφώνησε με την ομάδα μας για τα επόμενα έξι χρόνια.

Το Who is Who

Γεννήθηκε: 21/08/2002

Ύψος: 1.87μ.

Θέση: γκαρντ

Προηγούμενες ομάδες: Μαντουλίδης

Στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 που διεξήχθη στον Βόλο ήταν μέλος της Εθνικής ομάδας. Σε σύνολο 7 αγώνων και μέσο όρο 20.3 λεπτά συμμετοχής είχε 9.7 πόντους, 5.3 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ, 2.4 κλεψίματα και 1.7 κοψίματα».